Il profumo solido fai da te è molto semplice da realizzare. La ricetta prevede prodotti semplicissimi da trovare direttamente a casa o dal proprio supermercato di fiducia e anche i passaggi sono molto facili. Ciò che serve è attenzione nel dosare gli ingredienti e, sicuramente, tanta creatività.

Privo di alcol, economico e realizzato con soli ingredienti naturali, ecco la ricetta per il profumo solido fai da te.

Profumo solido fai da te

Che tu voglia realizzare un regalo di Natale unico ed originale, o che tu voglia semplicemente avvicinarti al mondo green, ecco il profumo solido. Pensato per evitare sprechi, e personalizzabile, è un’alternativa al profumo più classico che si trova in commercio.

Per adattarlo alla stagione autunnale, si possono scegliere oli essenziali di diverse profumazioni.

Advertisements

Non ci resta che scegliere quindi la nostra fragranza preferita, magari che ricordi quel famosissimo profumo che avevamo provato in una boutique. Ma cosa serve per realizzare il profumo solido fai da te?

Gli ingredienti per il profumo solido

Per realizzare il nostro profumo solido serviranno mezzo cucchiaino di cera d’api, due cucchiaini di olio vegetale a scelta tra sesamo, mandorle o jojoba. In alternativa all’olio vegetale, si potrebbe utilizzare anche la vitamina E. Serviranno inoltre anche mezzo cucchiaino di burro di karitè e poco più di una decina di gocce di oli essenziali con profumazione a scelta.

Per quanto riguarda gli strumenti invece, serviranno un vasetto per mescolare in vetro o acciaio, una spatolina di legno (come quelle che si usano per la ceretta), un pentolino e un contenitore in vetro oppure latta.

Come realizzare il profumo solido

Iniziamo mettendo nel vasetto la cera d’api e l’olio vegetale che abbiamo scelto di utilizzare. Facciamo sciogliere questi primi due ingredienti sul fuoco a bagnomaria, mescolando con la spatolina di legno.

Una volta che i due ingredienti si saranno sciolti e ben amalgamati, andiamo ad aggiungere il burro di karitè e facciamo sciogliere anche questo insieme al composto.

Infine uniamo al tutto i nostri oli essenziali preferiti. Amalgamati bene tutti gli ingredienti, versiamoli in un contenitore in vetro o latta e lasciamo solidificare.

Le profumazioni

Le profumazioni tra cui scegliere sono innumerevoli. Con gli oli essenziali si può davvero giocare di fantasia, creando combinazioni di profumi più frizzanti, avvolgenti o caldi. Proprio come avviene per i profumi tradizionali.

Note agrumate, speziate, floreali o addirittura legnose. Tutto dipenderà dai nostri gusti. Se poi vogliamo regalare o regalarci una coccola ancora più profonda, su Internet si trovano diversi consigli sull’aromaterapia, che possono guidarci nella realizzazione del profumo perfetto, che ci coinvolga in un’esperienza sensoriale in piena regola.

Consigli e curiosità

Il profumo solido è perfetto da applicare tanto sulla pelle quanto sulle lunghezze dei nostri capelli, proprio perché completamente naturale e privo di componenti troppo aggressivi che potrebbero danneggiarli. Il burro di karité poi, presente tra gli ingredienti, ha molti benefici per pelle e capelli.

Possiamo anche divertirci a personalizzare il vasetto del nostro profumo solido, per noi o per la persona a cui andremo a regalarlo, così da renderlo veramente speciale. In alternativa al vasetto di latta, una bella idea di riciclo creativo potrebbe essere quella di utilizzare il tubetto stick del burro cacao. Il procedimento sarà lo stesso, basterà versare il profumo ancora liquido nel contenitore per poi lasciarlo raffreddare. Un’idea originale? Versiamo il nostro profumo in un ciondolo richiudibile, da indossare e portare sempre con noi.