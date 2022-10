Elon Musk ha lanciato un’altra trovata molto particolare. Si tratta di una fragranza che viene venduta a 100 euro a flacone, una singolare essenza ai capelli bruciati.

Profumo di capelli bruciati: la nuova trovata di Elon Musk

Elon Musk ha presentato al mondo un’altra singolare trovata.

La sua ultima idea gli ha fruttato due milioni di euro in due giorni e questa volta le macchine di lusso, i bitcoin e i social network non c’entrano nulla. Il miliardario ha lanciato sul mercato il profumo “Burnt Hair”, una singolare essenza ai capelli bruciati, che lui stesso ha definito come “la più buona fragranza sulla Terra”. Ogni flacone di questo strano profumo costa ben 100 euro e a basandosi sulle vendite delle prime 48 ore dal lancio, di 20mila pezzi, questa nuova attività sembra già essere particolarmente redditizia per il famoso imprenditore.

“Diecimila flaconi di Burnt Hair venduti. Non vedo l’ora di vedere i resoconti dei media sul milione di dollari di Burnt Hair venduti” ha scritto su Twitter Elon Musk, martedì sera, esultando per il milione di dollari che è riuscito ad incassare in un solo giorno. Il giorno successivo, poi, le vendite sono rimaste davvero molto alte. “20.000!!” ha scritto ancora l’imprenditore sul social network. Elon Musk ha modificato la sua biografia social, definendosi un venditore di profumi e linkando il sito su cui acquistare questo profumo, ovvero la sua startup The Boring Company.

Un incredibile successo, come ogni iniziativa lanciata da Elon Musk, che conferma ancora una volta il grande potere dell’uomo a livello mondiale.

Profumo di capelli bruciati: cos’è e quanto costa

“Proprio come appoggiarsi a una candela a tavola, ma senza tutto il duro lavoro” si legge nella pagina di acquisto del profumo di Elon Musk. “Distinguiti in mezzo alla folla! Fatti notare mentre cammini per l’aeroporto” si legge ancora. Si tratta di slogan pubblicitari decisamente singolari e sicuramente di grande effetto, che sembrano aver funzionato, portando il miliardario dritto al raggiungimento del suo scopo. Musk ha dichiarato di aver incassato due milioni di euro dalla vendita di “Burnt Hair”. “Con un nome come il mio, entrare nel business delle fragranze era inevitabile, perché l’ho combattuto per così tanto tempo?” ha scherzato Elon Musk, riferendosi al suo cognome che in italiano vuol dire “muschio”. L’imprenditore, sul suo profilo, ha voluto ironizzare anche sul braccio di ferro con i vertici di Twitter sull’acquisto della piattaforma del social network, che va avanti da diversi mesi. “Grazie per aver acquistato il mio profumo, così posso comprare Twitter” ha dichiarato qualche ora fa, tornando a puntare l’attenzione sul famoso accordo che potrebbe essere raggiunto a breve, per l’acquisto della piattaforma Twitter a 44 miliardi di dollari. Elon Musk aveva spiegato di voler diventare il proprietario di Twitter lo scorso aprile, avanzando la sua offerta di acquisto, che era stata accettata. A luglio, l’imprenditore aveva fatto un passo indietro e l’accordo sembrava saltato, ma ora sembra essere tornato ancora una volta sui suoi passi e ha assicurato che la transizione si farà.