Profilo Falso: il cast completo della serie Netflix

Profilo Falso è una nuova serie tv thriller che parla di catfishing, con un cast ricco di nomi conosciuti in Turchia. Si tratta di una serie tv che mette insieme diversi genere, dal thriller al drammatico fino al romantico, nel tentativo di svelare i lati oscuri delle identità false sui social network. La produzione di questa serie tv è della Turchia. La prima stagione di questa serie tv debutterà su Netflix a partire da mercoledì 31 maggio 2023, con sette nuovi episodi, ognuno della durata di 40 minuti. La regia di Profilo Falso è di Catalina Hernández. I protagonisti principali sono Camila Román e Fernando Castell interpretati rispettivamente da Carolina Miranda e Rodolfo Salas. Nel cast è presente anche Lincoln Palomeque, che interpreta il ruolo di David. Le riprese si sono svolte in America, in modo particolare a Los Angeles e zone limitrofe, nel territorio della California. La produzione è della AG Studios, in collaborazione con Netflix e Brauer & Co.

Il cast della nuova serie tv Profilo Falso è composto da:

Carolina Miranda;

Rodolfo Salas;

Julián Cerati;

Felipe Londoño;

Lincoln Palomeque;

Iván Amozurrutia;

Mauricio Hénao;

Nicole Santamaria;

Manuela González;

Víctor Mallarino;

Juanse Díez;

Juliana Galvis;

María Luisa Flores;

Juan Pablo Posada;

Carmenza Gómez;

Douglas Ceballos;

Delly Delanois;

Ana Benavides;

Maria Daniela Sarria;

Helwig Félix Tovar;

Johanna Correal;

Rubén Cortada;

Edgar Prada;

Danilo Santos.

Profilo Falso: la trama della nuova serie Netflix



Profilo Falso è una nuova serie tv che sta per debuttare su Netflix, in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio. Gli abbonati, a partire da mercoledì 31 maggio 2023, potranno vedere i sette nuovi episodi che compongono la prima stagione di questa serie tv che parla di catfishing. La protagonista è Camila, una donna in cerca dell’uomo dei suoi sogni, che per trovarlo crea un profilo sexy in una app di appuntamenti, in cui va incontro a Fernando, un uomo affascinante, che però non è single ed è anche molto diverso da chi ha dichiarato di essere. Camila verrà trascinata in un vero e proprio incubo, cadendo completamente nella trappola di questo uomo che usa un profilo falso sull’app. La donna è pronta a tutto per scoprire chi sia davvero quest’uomo e proprio per questo inizia ad indagare sulla sua vera identità. Camila sembra essere pronta a vendicarsi di tutte le bugie raccontate dall’uomo e di tutte quelle promesse che le ha fatto e non ha mai mantenuto. In realtà la donna inizia ad entrare in un complicato labirinto di miraggi, che la trascinerà in un vortice di sesso proibito e potere letale. La trama della serie tv sarà ricca di colpi di scena e di momenti di tensione, che terranno i telespettatori incollati al piccolo schermo.