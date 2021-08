Pressoterapia in estate: come farla a casa

La stagione estiva porta a voler migliorare il proprio aspetto, considerando il tempo che si passa al mare e all’aria aperta. Per questa ragione, presentarsi al massimo della forma è l’ideale e per farlo la pressoterapia è il trattamento di bellezza perfetto. Vediamo come farlo a casa e gli strumenti adatti da comprare online.

Pressoterapia in estate

La bella stagione porta ad aver voglia di scoprirsi e avere una pelle tonica e maggiormente sana dopo il periodo chiusi in casa a causa del freddo e delle basse temperature. La pressoterapia può essere l’alleato perfetto per la stagione estiva con risultati che sono visibili soltanto dopo poche settimane. Un trattamento molto efficace che combatte la ritenzione idrica e la cellulite, soprattutto nelle aree maggiormente localizzate.

Considerando che in estate bisogna lottare per la prova costume in modo da sfoggiare un fisico tonico e sano, un trattamento come la pressoterapia è assolutamente efficace dal momento che ha il compito di rigenerare l’organismo, oltre a stimolare e favorire il dimagrimento. Un trattamento che funziona in modo semplice e rapido al tempo stesso.

Basta indossare la tuta per le braccia, le gambe e l’addome che è poi gonfiata in mododa esercitare pressione sull’area da trattare. A quel punto, la macchina, tramite pressione e il massaggio, riattiva la circolazione e il sistema linfatico in modo da combattere la cellulite e la ritenzione idrica. La pressoterapia ha il compito di drenare i liquidi ed eliminare le scorie.

I benefici sono vari sia in ambito estetico che salutare. Si può usare anche con altri trattamenti in modo da ottenere risultati nettamente migliori. Bisogna associarla con una dieta bilanciata e attività fisica per migliorare i benefici che ne derivano. In questo modo ci si presenta in splendida forma all’appuntamento con la spiaggia e la tanto odiata prova costume.

Pressoterapia in estate a casa

Per chi non ha molto tempo e non vuole recarsi in un salone di bellezza, è possibile sottoporsi al trattamento della pressoterapia anche a casa, nella tranquillità delle mura domestiche ottenendo gli stessi identici risultati e benefici. Un trattamento rigenerante che è molto facile fare a casa e che non è assolutamente pericoloso, per cui non necessita di personale esperto.

Un trattamento come la pressoterapia permette di eliminare le tossine in eccesso, di ridurre la cellulite e la pelle a buccia d’arancia, uno dei trattamenti maggiormente odiati dal sesso femminile. Dal momento che le sedute di pressoterapia nei centri estetici sono costose, è possibile farlo a casa con i macchinari migliori.

Gli apparecchi hanno la stessa efficacia e potenza di quelli che sono usati nei centri estetici. Le sedute a casa hanno un vantaggio dal momento che è possibile eseguirle in qualsiasi momento, anche mentre si guarda la propria serie televisiva preferita oppure si legge un libro. In questo modo si ha la possibilità di avere un apparecchio professionale a casa sempre a disposizione.

Per poterla fare a casa, è importante scegliere un buon macchinario che sia di qualità e soprattutto che corrisponda alle proprie esigenze. I modelli di macchinari presentano i gambali che devono essere maneggevoli e arrivare fino alla coscia. Sono particolarmente indicati per chi vuole un effetto drenante sulla lunghezza della gamba. Ci sono poi i bracciali che agiscono sulle braccia e che danno una sensazione di benessere.

Pressoterapia in estate: macchinari Amazon

Per chi vuole fare questo trattamento a casa è necessario comprare i diversi macchinari che sono utili e che è possibile trovare sul sito di Amazon approfittando di offerte e sconti imperdibili. Cliccando sulla foto si possono visualizzare alcune informazioni. La classifica qui presente propone i tre migliori macchinari scelti tra quelli più apprezzati e desiderati accompagnati da una breve descrizione.

1)Massaggiatore per gambe per circolazione e rilassamento

Un massaggiatore per gambe che fornisce il massimo comfort e massaggia dalle cosce sino alle dita dei piedi in modo da alleviare l’affaticamento. Ha un auto spegnimento di 20 minuti ed è possibile ricaricarlo in 3 o 4 ore. Permette di godersi un massaggio sempre e in ogni momento ovunque voi siate. Utile per le gambe gonfie e gli edemi alle caviglie. Migliora la circolazione del sangue alleviando il colore. Un prodotto con lo sconto del 15%.

2)Beurer FM 150 trainer per le vene

Un macchinario con cuscinetti d’aria che ripristina la circolazione venosa delle gambe. ha due manicotti con chiusure a strappo che si adattano alle esigenze e bisogni di ognuno. Favorisce la vascolarizzazione attenuando le gambe stanche e affaticate. Previene le varici e scioglie le contratture muscolari. Ha un interruttore con pulsante di stop. Ottimo da usare sia a casa che in viaggio. In vendita con il 30% di sconto.

3)Vein Angel 4 Premium apparecchio

Un apparecchio dotato di 4 gambali che offre un ottimo massaggio a onde scorrevole. Ha 4 cuscinetti d’aria per gambale. Permette un massaggio silenzioso per cui è possibile leggere o rilassarsi mentre si pratica questo trattamento. Ottimo per un massaggio che va dalle gambe ai piedi. Ha tre programmi in modo da scegliere quello più adatto.

È possibile anche sottoporsi alla pressoterapia per le braccia che ha ottimi benefici e risultati.