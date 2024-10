Conoscete il pilates? Sapete come sfruttarne al meglio tutti i benefici? Di questo parleremo all’interno di questo articolo.

Pilates: che cos’è?

Il pilates è oggi un tipo di ginnastica molto in voga, scelto infatti da tantissime persone e super consigliato, soprattutto a chi non è avvezzo all’attività fisica e allo sport. Ma, ricordatevi che, fare regolare attività fisica è importantissimo per la nostra salute. Quindi, se siete tra coloro che fanno una vita sedentaria, il pilates può proprio essere la scelta giusta. Infatti non richiede conoscenze specifiche. Ma che cos’è il pilates? Il pilates è una disciplina di allenamento che aiuta a scaricare le tensioni fisiche, a riequilibrare la postura e ad armonizzare ogni parte del corpo. Si può dire che è una sorta di training posturale, perciò molto adatto a chi appunto a problemi di postura o passa tante ore del giorno seduto davanti al pc. Molto spesso il pilates è accostato alla yoga ma, sebbene abbiano alcune cose in comune, in realtà sono due pratiche molto diverse, se infatti il pilates si focalizza più sulla postura, sul rafforzamento muscolare, lo yoga è invece una disciplina più olistica, che mira, oltre al copro, al benessere della mente. Prima di andare a vedere insieme i benefici del pilates, sfatiamo qualche mito.

Pilates: i miti da sfatare

Prima di andare a vedere insieme quali sono i benefici del pilates, sfatiamo qualche mito:

Flessibilità : per fare pilates non bisogna essere già flessibili, anzi il pilates mira propria a migliorare gradatamente la flessibilità e quindi è assolutamente adatto anche a chi è poco flessibile. Il pilates infatti è accessibile a tutti indipendentemente dal livello di partenza, in quanto ogni esercizio può essere personalizzato all’esigente di ciascuno.

: per fare pilates non bisogna essere già flessibili, anzi il pilates mira propria a migliorare gradatamente la flessibilità e quindi è assolutamente adatto anche a chi è poco flessibile. Il pilates infatti è accessibile a tutti indipendentemente dal livello di partenza, in quanto ogni esercizio può essere personalizzato all’esigente di ciascuno. Dimagrire: in molti che vogliono dimagrire scartano il pilates che però, se unito a una sana alimentazione, può senza dubbio essere utile anche alla perdita di peso.

in molti che vogliono dimagrire scartano il pilates che però, se unito a una sana alimentazione, può senza dubbio essere utile anche alla perdita di peso. Noia: c’è chi pensa che il pilates sia noioso ma in realtà è tutt’altro, gli esercizi sono tantissimi e richiedono molto coinvolgimento. Inoltre ci sono anche diversi attrezzi e macchinari che rendono l’allenamento ancora più dinamico.

Pilates: tutti i benefici

Bene, dopo aver visto cos’è e aver sfatato qualche mito, è ora di vedere insieme quali sono tutti i benefici del pilates: