Piero Pelù e il rinvio del Deserti tour

Brutte notizie per i fan di Piero Pelù: il noto rocker toscano ha annunciato il rinvio del suo atteso Deserti tour a causa di problemi di salute. In un messaggio pubblicato sui social, Pelù ha spiegato che i medici gli hanno consigliato un periodo di riposo forzato per affrontare i suoi persistenti acufeni, una condizione che lo affligge da tempo. La nuova programmazione del tour è prevista per la primavera del 2025, con date già fissate in diverse città italiane.

Il messaggio ai fan

Nel suo post, Pelù ha voluto rassicurare i suoi sostenitori, promettendo che la festa nei club sarà “più potente che mai”. Ha espresso gratitudine verso i fan e i collaboratori, sottolineando l’importanza del loro supporto in questo momento difficile. “Vi voglio bene”, ha scritto, dimostrando il suo affetto e la sua determinazione a tornare sul palco con rinnovata energia. La risposta dei fan è stata calorosa, con molti messaggi di incoraggiamento e affetto, segno di un legame profondo tra l’artista e il suo pubblico.

La salute prima di tutto

Non è la prima volta che Piero Pelù si trova a dover affrontare problemi di salute. Già nel giugno 2023, il rocker aveva dovuto fermare la sua tournée a causa di uno shock acustico subito durante una sessione di registrazione. Questo evento aveva aggravato i suoi acufeni, costringendolo a prendersi una pausa. Pelù ha sempre mantenuto i suoi fan aggiornati sulle sue condizioni, condividendo anche i rimedi consigliati dai medici. La sua trasparenza ha contribuito a mantenere un forte legame con il pubblico, che continua a sostenerlo in ogni circostanza.

Le nuove date del Deserti tour di Piero Pelù sono già state annunciate e includono tappe in città come Milano, Padova, Roma, Napoli, Modugno, Torino, Bologna e Firenze. I fan possono già iniziare a prepararsi per un’esperienza indimenticabile, con la promessa di un concerto che sarà all’altezza delle aspettative. La musica di Pelù, carica di energia e passione, continuerà a risuonare nei cuori dei suoi sostenitori, che non vedono l’ora di rivederlo sul palco.