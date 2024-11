Fare un paragone tra il partner e il proprio ex ha senso? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Partner contro ex: ha senso il paragone?

Capita a tante di noi di paragonare l’attuale partner con l’ex ma, ha davvero senso farlo? Il paragone tra partner ed ex spesso viene automatico, soprattutto quando le relazioni passate sono state comunque importanti. Non si può dare una risposta universale alla domanda se ha senso o meno mettere a confronto l’attuale compagno con l’ex, il punto importante è arrivare a capire perché lo si fa, cosa vogliamo ottenere e trarne comunque delle conclusioni positive. Nessuno è uguale a qualcun altro e quindi il nostro attuale partner non sarà mai esattamente come l’ex, può certo avere delle cose in comune ma la cosa bella è appunto che ognuno di noi è unico e il modo migliore per stare in una relazione è quella dell’accettare l’altro senza appunto fare paragoni negativi con l’ex, perché ognuno di noi ha esigenze diverse e non è detto che se il nostro ex ci regalava un mazzo di fiori ogni settimana ci amava di più dell’attuale compagno che invece non lo ha mai fatto. Ognuno di noi dimostra il proprio amore in maniera diversa e, in una relazione sana, ciò avviene in modo naturale, senza “costrizioni” e senza paura di essere “meno” dell’ex. Ma approfondiamo ancora di più questo argomento andando a vedere i pro e i contro del paragonare il partner all’ex.

Partner contro ex: i pro del paragone

Come detto non esiste una risposta universale alla domanda se ha senso o meno paragonare il partner attuale all’ex, ma di certo possono esserci dei risvolti positivi nel farlo. Vediamo insieme quali sono:

Evitare gli stessi errori : quando una relazione non funziona c’è sempre la responsabilità di entrambi, certo ci sarà chi ha maggiori responsabilità ma non è mai al 100% colpa di uno o dell’altro se la storia finisce. Paragonare il partner all’ex può portare dei vantaggi nel senso che può magari evitare delle delusioni, come ad esempio il ritrovarsi nella stessa situazione che in passato ha fatto soffrire.

: quando una relazione non funziona c’è sempre la responsabilità di entrambi, certo ci sarà chi ha maggiori responsabilità ma non è mai al 100% colpa di uno o dell’altro se la storia finisce. Paragonare il partner all’ex può portare dei vantaggi nel senso che può magari evitare delle delusioni, come ad esempio il ritrovarsi nella stessa situazione che in passato ha fatto soffrire. Accorgersi del cambiamento: tutte noi cambiamo e oggi non siamo la stessa persona di ieri né quella di domani. Paragonare il partner all’ex ci aiuta anche a renderci conto di quanto noi siamo cambiate, maturate e quanto abbiamo imparato dalla relazione fallita.

Partner contro ex: i contro del paragone

Dopo aver visto i pro, andiamo a vedere insieme i contro del paragonare il partner al proprio ex:

Aspettative: discorso di prima, nessuno è uguale a qualcun altro e se c’erano cose del nostro ex che ci piacevano non necessariamente le ritroveremo nel nostro attuale compagno. A volte bisognerebbe semplicemente lasciare andare e vivere il presente, godendo delle novità.

discorso di prima, nessuno è uguale a qualcun altro e se c’erano cose del nostro ex che ci piacevano non necessariamente le ritroveremo nel nostro attuale compagno. A volte bisognerebbe semplicemente lasciare andare e vivere il presente, godendo delle novità. Comunicazione: se il paragone con l’ex viene fatto coinvolgendo direttamente l’attuale compagno può portare solo a un risultato negativo, perché il nostro partner tenderà a sentirsi in competizione, in difetto e non riuscirà più a essere se stesso. Volete davvero accanto una persona che indossa una maschera solo per soddisfare le vostre aspettative?

Insomma, il passato è passato e focalizzarsi sulle relazioni finite invece che su quella attuale non è la giusta scelta. A prescindere se la relazione passata sia stata felice o meno, ci ha comunque permesse di diventare quello che siamo oggi e la cosa migliore che possiamo fare è vivere il presente e vivere la persona con cui stiamo appieno