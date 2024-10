La solitudine delle donne, parliamone insieme all’interno di questo articolo, senza tabù.

La solitudine delle donne: in Italia sono 8 milioni

In tante fasi della vita le donne sono sole, vuoi per scelta, vuoi per fattori esterni. Sta di fatto che la solitudine delle donne è stata addirittura oggetto di studi scientifici, in quanto la solitudine non ha un impatto solamente sociale, ma anche a livello del benessere e della salute. La solitudine può infatti portare alla formazione di malattie e disturbi. Anche se in realtà molte donne da sole stanno bene, altre invece ne soffrono, anche se magari non lo ammettono. In Italia pensate che sono ben 8 milioni le donne sole, tra single, separate e vedove. Un numero davvero significativo.

La solitudine delle donne: le conseguenze sulla salute

Stare bene da sole è fondamentale per poter stare bene con gli altri, accettarsi, imparare ad amare i propri difetti, sapersi prendere in giro, sapersela cavare da sole in situazioni diverse eccetera. Sono tutti aspetti importanti anche perché l’unica persona con cui passeremo ogni singolo momento della nostra vita siamo noi stesse e quindi amarsi e appunto stare bene anche in solitudine è davvero importante e anche salutare. Lo stare bene da sole però non significa chiudersi a guscio, non significa non socializzare più, perché ciò può essere la causa di un malessere progressivo che può sfociare poi in malattie serie come la depressione che, come abbiamo visto, è purtroppo molto diffusa nelle donne sole. La strada giusta da percorrere probabilmente è quella di trovare un equilibrio tra solitudine e compagnia, per poter essere felici da sole ma poter anche essere felici con gli altri. Non è semplice, soprattutto per tutte quelle persone che non hanno nessuno accanto ma a volte basta solo un pò di volontà, l’uscire dalla zona di comfort, come l’iscriversi a qualche corso e conoscere così persone diverse con cui condividere anche solo qualche ora a settimana. E’ già un primo passo per sentirsi meno sole.

La solitudine delle donne: dall’adolescenza alla vecchiaia

Si pensa spesso che le persone che soffrono davvero di solitudine siano solamente le persone anziane, soprattutto se vedove, separate e con i figli lontani. Ma la solitudine in realtà è presenta a qualunque età, anche nell’adolescenza, molte di noi si sentono sole, non capite dai genitori, non capite dagli altri. Noi donne poi, rispetto agli uomini, abbiamo più bisogno di instaurare dei legami profondi, da anima a anima, già da quando siamo adolescenti e quando ciò non accade ci sentiamo sole, perse e incomprese. La verità è che la sensazione di solitudine prima o poi arriverà per tutte noi, il tutto dipenderà da come la sapremo affrontare, come uno stimolo per crescere interiormente, per imparare e conoscerci meglio, per cambiare gli aspetti di noi che non ci piacciono, oppure come un pretesto per lasciarci andare, per prendercela con il mondo e sentirci delle vittime. La differenza sta tutta qui. Il consiglio è, comunque, di rivolgersi sempre a un professionista nel caso in cui vi accorgiate che la solitudine vi sta logorando perché, come detto, le conseguenze sulla salute fisica e mentale possono davvero essere serie.