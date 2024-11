L'influencer e ex corteggiatrice di Uomini e donne svela la dolce attesa con creatività.

Cecilia Zagarrigo e l’annuncio della gravidanza

Cecilia Zagarrigo, nota influencer e ex corteggiatrice del programma televisivo Uomini e donne, ha recentemente condiviso un emozionante annuncio: è in attesa del suo secondo figlio. Dopo la nascita della piccola Mia, avvenuta nel luglio 2022, la Zagarrigo ha deciso di allargare la sua famiglia insieme al compagno Moreno Casamassima. L’annuncio è stato fatto in modo originale attraverso un video pubblicato sul suo profilo Instagram, dove ha saputo coinvolgere i suoi follower con un mix di umorismo e dolcezza.

Un video creativo per un grande annuncio

Nel video, Cecilia si mostra in compagnia dell’amica Clarissa Marchese, ex tronista del medesimo programma. Le due donne si divertono in vari siparietti, ma solo alla fine si rivela la vera sorpresa: Cecilia è incinta. L’influencer ha descritto il suo percorso di gravidanza con toni leggeri, parlando di nausee e cambiamenti alimentari, ma sempre con un sorriso. Questo approccio ha reso il suo annuncio ancora più speciale e ha colpito il cuore dei suoi fan, che hanno subito riempito i