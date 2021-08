Per realizzare un guardaroba davvero perfetto non possono mancare tutti quei capi considerati passe partout della moda. Tra questi rientrano anche i pantaloni neri ed eleganti. Tanto classici quanto indispensabili, scopriamo quali sono i modelli di tendenza per l’estate 2021.

Pantaloni neri eleganti

Come abbiamo già visto per le camicie di lino, alcuni indumenti sono dei veri e propri salva-outfit e i pantaloni neri ed eleganti non fanno eccezione. I brand più famosi offrono proposte tanto economiche quanto di grande effetto. Ma come scegliere il modello giusto? Il segreto è trovare quello che più si adatta alle nostre forme e, ovviamente, imparare a giocare con gli abbinamenti per creare tantissimi outfit sempre diversi e personalizzati utilizzando i pantaloni come filo conduttore.

Pantaloni neri eleganti: i brand più famosi

Tra i tantissimi modelli che si possono trovare in commercio, i pantaloni proposti da H&M hanno la gamba a sigaretta che lascia scoperta la caviglia e la riga centrale che slancia otticamente la figura.

La moda degli anni 2000 non è proprio tutta da dimenticare. Alcune delle tendenze più belle dell’epoca infatti ritornano ciclicamente, rivisitate in chiave moderna dalle generazioni più giovani e accolte con nostalgia da quelle più grandi. I pantaloni neri ed eleganti di Tally Weijl ne sono un perfetto esempio. La gamba è larga e il tessuto copre abbondantemente le caviglie. La vita invece arriva all’altezza dell’ombelico, ed è più stretta ed arricciata.

Su Shein si può invece trovare questo completo composto da pantalone e top total black in misto cotone. Lo stile originale è casual, ma i volant arruffati all’altezza della caviglia e il collo a vita alta della parte superiore sono dettagli che se abbinati a qualche accessorio e ovviamente alla scarpa giusta, possono davvero risultare inaspettatamente eleganti.

Pantaloni neri eleganti: come abbinarli

La semplicità del taglio e del tessuto dei pantaloni neri permette di creare tantissimi look. L’abbinamento più classico è quello con una camicia senza maniche per un outfit fresco e adatto per le sere d’estate. Total white, colorata oppure con una stampa a righe che richiami il colore dei pantaloni, si può scegliere se indossarla infilata all’interno della vita per evidenziarlo, lasciarla libera all’esterno oppure con le estremità inferiori unite in un nodo per uno stile più moderno. In alternativa, si può optare per una blusa in tinta unita oppure a stampe.

Alcuni abbinamenti tra indumenti e accessori creano connubi perfetti ed irrinunciabili. È il caso dei pantaloni neri e delle cinture. Quelle fini e dorate in particolar modo risaltano tantissimo su questo tipo di pantaloni e donano loro una buona dose di carattere. Non vi resta che provarle su voi stesse per credere!

Con un paio di décolleté andrete certamente sul sicuro e otterrete un look elegante senza fatica. Ma avete mai provato ad abbinare i pantaloni neri alle slingback gioiello? Si tratta di un tipo di calzatura che ha spopolato in passato grazie alle celebri Chanel, ma che è ritornata di moda da un paio di stagioni, impreziosita dall’aggiunta di una vistosa fibia-gioiello sulla tomaia. Che le scegliate con tacco oppure senza, completeranno il vostro outfit perfetto.