Non sapete come vestire i vostri bambini questo autunno inverno 2024 2025? Siete nel posto giusto, all’interno di questo articolo vedremo insieme qualche idea di outfit da cui potete prendere spunto.

Outfit bambini autunno inverno 2024 2025

Diciamolo, già è difficile pensare a come vestirci noi figuriamoci pensare a come vestire i nostri figli, soprattutto in stagioni come l’autunno e l’inverno. Prima di andare a vedere cosa dicono le tendenze moda bambino e bambina per queste stagioni fredde è bene fare una premessa. I bambini sono appunto bambini ed è importante che già da piccolini imparino che l’apparire è molto meno importante dell’essere, altrimenti rischiano, una volta cresciuti, di dare appunto importanza solo all’esteriorità, all’apparire sempre perfetti, alla moda eccetera. La comodità, inoltre, deve essere la parola chiave quando si pensa a come vestire i nostri piccoli, in modo che possano sentirsi sempre comodi nei movimenti per correre e giocare. Detto ciò, non c’è nulla di male a voler seguire le tendenze moda anche per i bambini, a patto appunto che ciò non venga preso troppo sul serio anzi, è bello anche trasformarlo in un gioco. Adesso andiamo insieme a vedere alcune idee di outfit per i piccoli di casa per l’autunno inverno 2024 2025.

Outfit bambini autunno inverno 2024 2025: ecco qualche dritta per le femmine

Se avete figlie femmine adesso andremo insieme a vedere alcune idee di outfit per questo autunno inverno:

Completi: per un’occasione in cui è richiesto un’abbigliamento elegante, in queste stagioni fredde sono di grande tendenza i completi composti da giacca e gonna o pantalone, a seconda della preferenza della piccola.

per un’occasione in cui è richiesto un’abbigliamento elegante, in queste stagioni fredde sono di grande tendenza i completi composti da giacca e gonna o pantalone, a seconda della preferenza della piccola. Denim : i jeans sono di tendenza non solo per noi grandi ma anche per i più piccoli, comodi e versatili sono perfetti per un look casual e anche per andare a scuola. Di tendenza quelli a zampa da abbinare a una felpa con stampe o a un maglioncino.

: i jeans sono di tendenza non solo per noi grandi ma anche per i più piccoli, comodi e versatili sono perfetti per un look casual e anche per andare a scuola. Di tendenza quelli a zampa da abbinare a una felpa con stampe o a un maglioncino. Tartan : anche per le bambine il tartan sarà di super tendenza nelle prossime stagioni fredde, sì quindi a camice a quadri ma anche a gonne e pantaloni.

: anche per le bambine il tartan sarà di super tendenza nelle prossime stagioni fredde, sì quindi a camice a quadri ma anche a gonne e pantaloni. Maglioni in lana : per l’inverno un bel maglioncino in lana è la scelta perfetta per tenere belle calde le nostre bambine ma anche per essere super cool. Da abbinare a pantaloni o anche jeans.

: per l’inverno un bel maglioncino in lana è la scelta perfetta per tenere belle calde le nostre bambine ma anche per essere super cool. Da abbinare a pantaloni o anche jeans. Piumino: tornati prepotentemente di moda dopo un periodo tutto cappotti, il piumino sarà la giacca dell’inverno anche per i più piccoli. Super di tendenza quelli colorati, dal rosa al giallo, per dare colore a una stagione grigia.

Outfit bambini autunno inverno 2024 2025: qualche dritta per i maschi

Se avete invece figli maschi, ecco qualche idea di outfit da cui prendere ispirazione: