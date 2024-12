L’oroscopo della settimana, le previsioni dal 9 al 15 dicembre 2024 per ogni segno zodiacale

Scopriamo insieme, all’interno di questo articolo, l’oroscopo della settimana che va dal 9 al 15 dicembre 2024 per ogni segno zodiacale.

Questa settimana avremo ancora il pianeta Giove stabile nel segno del Capricorno, portando con sé tanta fortuna in particolare ai segni di Terra ma non solo. Ma vediamo adesso nel dettaglio l’oroscopo della settimana che va dal 9 al 15 dicembre 2024 per ogni segno zodiacale.

Ariete : settimana difficile sotto tutti i punti di vista. Sul lavoro non mancheranno infatti imprevisti e difficoltà, e anche sul piano sentimentale le cose non vanno un granché. Cercate di concentrarvi su voi stessi.

: settimana difficile sotto tutti i punti di vista. Sul lavoro non mancheranno infatti imprevisti e difficoltà, e anche sul piano sentimentale le cose non vanno un granché. Cercate di concentrarvi su voi stessi. Toro : settimana di alti e bassi, ci saranno giornate all’insegna del buonumore e altre dove il nervosismo farà da padrone. Ci saranno però importanti novità in ambito lavorativo, una nuova collaborazione in vista?

: settimana di alti e bassi, ci saranno giornate all’insegna del buonumore e altre dove il nervosismo farà da padrone. Ci saranno però importanti novità in ambito lavorativo, una nuova collaborazione in vista? Gemelli : settimana no dal punto di vista lavorativo, possibili discussioni con i colleghi. In amore invece tutto bene, vivrete diversi momenti super magici col vostro partner e anche i single avranno possibilità di incontri interessanti.

: settimana no dal punto di vista lavorativo, possibili discussioni con i colleghi. In amore invece tutto bene, vivrete diversi momenti super magici col vostro partner e anche i single avranno possibilità di incontri interessanti. Cancro : le stelle questa settimana sono dalla vostra parte e vi invitano a essere audaci. Basta con la timidezza e l’insicurezza, è ora di tirare fuori la tigre che è in voi.

: le stelle questa settimana sono dalla vostra parte e vi invitano a essere audaci. Basta con la timidezza e l’insicurezza, è ora di tirare fuori la tigre che è in voi. Leone: super settimana in vista, sul lavoro non mancheranno le soddisfazioni personali, inoltre un progetto sta per realizzarsi! In amore tutto molto bene, voi e il vostro partner sarete in perfetta sintonia questa settimana.

super settimana in vista, sul lavoro non mancheranno le soddisfazioni personali, inoltre un progetto sta per realizzarsi! In amore tutto molto bene, voi e il vostro partner sarete in perfetta sintonia questa settimana. Vergine : grandi novità in arrivo! Alcuni di voi potrebbero ricevere una proposta lavorativa che potrebbe cambiarli la vita. Dal punti di vista sentimentale settimana ricca di passione e romanticismo.

: grandi novità in arrivo! Alcuni di voi potrebbero ricevere una proposta lavorativa che potrebbe cambiarli la vita. Dal punti di vista sentimentale settimana ricca di passione e romanticismo. Bilancia : settimana così così, dal punto di vista sentimentale non mancheranno le discussioni con il partner, ma nulla che non si risolverà positivamente. Sul lavoro qualche contrattempo di troppo.

: settimana così così, dal punto di vista sentimentale non mancheranno le discussioni con il partner, ma nulla che non si risolverà positivamente. Sul lavoro qualche contrattempo di troppo. Scorpione: bella settimana in vista, in particolare dal punti di vista lavorativo. Avrete occasioni di dimostrare il vostro talento e molti di voi saranno scelti per dei progetti importanti. In amore settimana tranquilla.

bella settimana in vista, in particolare dal punti di vista lavorativo. Avrete occasioni di dimostrare il vostro talento e molti di voi saranno scelti per dei progetti importanti. In amore settimana tranquilla. Sagittario : dal punto di vista sentimentale sarà una settimana magica, piena di passione e romanticismo. Sul lavoro qualche imprevisto di troppo ma riuscirete a risolvere ogni cosa con successo.

: dal punto di vista sentimentale sarà una settimana magica, piena di passione e romanticismo. Sul lavoro qualche imprevisto di troppo ma riuscirete a risolvere ogni cosa con successo. Capricorno : è la vostra settimana, Giove è con voi e vi porterà tanta fortuna, in ogni ambito! I single potrebbero infatti finalmente incontrare qualcuno di speciale mentre chi cerca lavoro potrebbe essere chiamato per un colloquio!

: è la vostra settimana, Giove è con voi e vi porterà tanta fortuna, in ogni ambito! I single potrebbero infatti finalmente incontrare qualcuno di speciale mentre chi cerca lavoro potrebbe essere chiamato per un colloquio! Acquario : settimana fortunata in amore, per i single possibili incontri interessanti, per chi è in coppia settimana di progetti comuni. Sul lavoro qualche imprevisto ma nulla di serio.

settimana fortunata in amore, per i single possibili incontri interessanti, per chi è in coppia settimana di progetti comuni. Sul lavoro qualche imprevisto ma nulla di serio. Pesci: settimana difficile sotto ogni punto di vista, la gelosia creerà forti malumori all’interno della coppia, mentre sul lavoro non riuscirete a performare come al solito a causa di stress e stanchezza. Cercate di riposarvi il più possibile.

L’oroscopo della settimana dal 9 al 15 dicembre 2024: i segni più fortunati

Secondo l’oroscopo, i segni più fortunati della settimana che va dal 9 al 15 dicembre 2024 sono Leone, Vergine e Capricorno. Quelli meno fortunati sono Ariete, Bilancia e Pesci.