L’oroscopo della settimana, le previsioni dal 2 all’8 dicembre 2024 per ogni segno zodiacale

Questa settimana il pianeta Giove lascerà il segno del Sagittario per entrare in quello del Capricorno, portando tanta fortuna a tutti i segni di Terra. Ma vediamo insieme nel dettaglio l’oroscopo della settimana che va dal 2 all’8 dicembre 2024 per ogni segno zodiacale.

Ariete : settimana così così, se sul lavoro le cose andranno abbastanza bene senza troppi intoppi, in ambito sentimentale non è proprio periodo. Litigi e discussioni saranno infatti all’ordine del giorno.

: settimana così così, se sul lavoro le cose andranno abbastanza bene senza troppi intoppi, in ambito sentimentale non è proprio periodo. Litigi e discussioni saranno infatti all’ordine del giorno. Toro : settimana molto fortunata, alcuni di voi potrebbero ottenere una promozione al lavoro. In ambito sentimentale settimana tranquilla, fatta di piccoli momenti magici a due.

: settimana molto fortunata, alcuni di voi potrebbero ottenere una promozione al lavoro. In ambito sentimentale settimana tranquilla, fatta di piccoli momenti magici a due. Gemelli : settimana piuttosto difficile, la stanchezza e il nervosismo saranno infatti protagonisti delle vostre giornate. Sul lavoro infatti possibili discussioni con i colleghi che potrebbero portare alcuni di voi a voler cambiare lavoro.

: settimana piuttosto difficile, la stanchezza e il nervosismo saranno infatti protagonisti delle vostre giornate. Sul lavoro infatti possibili discussioni con i colleghi che potrebbero portare alcuni di voi a voler cambiare lavoro. Cancro: settimana di alti e bassi, sul lavoro tutto procede molto bene, le soddisfazioni infatti non tarderanno ad arrivare, in amore invece qualche problemino di troppo. La gelosia rischia di mettere in discussione la relazione.

settimana di alti e bassi, sul lavoro tutto procede molto bene, le soddisfazioni infatti non tarderanno ad arrivare, in amore invece qualche problemino di troppo. La gelosia rischia di mettere in discussione la relazione. Leone : settimana positiva, in amore le cose procedono davvero a gonfie vele e anche per i single importanti novità all’orizzonte. Sul lavoro qualche imprevisto di troppo, ma nulla che non si risolverà per il meglio.

: settimana positiva, in amore le cose procedono davvero a gonfie vele e anche per i single importanti novità all’orizzonte. Sul lavoro qualche imprevisto di troppo, ma nulla che non si risolverà per il meglio. Vergine : la fortuna è dalla vostra parte, se siete single e c’è qualcuno che vi piace beh, è questa la settimana giusta per provarci! Sul lavoro tutto nella norma, occhio però alle spese impreviste.

: la fortuna è dalla vostra parte, se siete single e c’è qualcuno che vi piace beh, è questa la settimana giusta per provarci! Sul lavoro tutto nella norma, occhio però alle spese impreviste. Bilancia: settimana negativa, in ambito sentimentale le cose non vanno bene, alcuni di voi infatti arriveranno alla decisione di mettere fine alla relazione. Sul lavoro le cose vanno un pò meglio, ma gli imprevisti non mancheranno.

settimana negativa, in ambito sentimentale le cose non vanno bene, alcuni di voi infatti arriveranno alla decisione di mettere fine alla relazione. Sul lavoro le cose vanno un pò meglio, ma gli imprevisti non mancheranno. Scorpione: settimana positiva, chi è in coppia vedrà consolidarsi ancora di più la relazione, mentre i single potrebbero conoscere qualcuno di speciale. Sul lavoro settimana tranquilla.

settimana positiva, chi è in coppia vedrà consolidarsi ancora di più la relazione, mentre i single potrebbero conoscere qualcuno di speciale. Sul lavoro settimana tranquilla. Sagittario: settimana così così, soprattutto sul lavoro gli imprevisti potrebbero essere numerosi, ma se li affronterete nel modo giusto ne uscirete vincitori. In amore settimana tranquilla e abbastanza serena.

settimana così così, soprattutto sul lavoro gli imprevisti potrebbero essere numerosi, ma se li affronterete nel modo giusto ne uscirete vincitori. In amore settimana tranquilla e abbastanza serena. Capricorno: settimana super fortunata, chi è single ha ottime possibilità di conoscere qualcuno in grado di fargli battere forte il cuore! Sul lavoro novità in vista, una promozione o una nuova collaborazione.

settimana super fortunata, chi è single ha ottime possibilità di conoscere qualcuno in grado di fargli battere forte il cuore! Sul lavoro novità in vista, una promozione o una nuova collaborazione. Acquario : settimana serena, fatta di tanti piccoli momenti all’insegna della spensieratezza e del divertimento. In amore tutto bene, qualche intoppo sul lavoro, ma nulla di preoccupante.

: settimana serena, fatta di tanti piccoli momenti all’insegna della spensieratezza e del divertimento. In amore tutto bene, qualche intoppo sul lavoro, ma nulla di preoccupante. Pesci: settimana di alti e bassi, in amore si alterneranno momenti carichi di passione ad altri fatti di litigi e discussioni. Sul lavoro qualche imprevisto, ma niente che non risolverete per il meglio.

L’oroscopo della settimana dal 2 all’8 dicembre 2024: i segni più fortunati

Secondo l’oroscopo i segni più fortunati nella settimana che va dal 2 all’8 dicembre 2024 sono Toro, Vergine e Capricorno. Quelli meno fortunati sono invece Gemelli, Bilancia e Sagittario.