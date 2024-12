Scopriamo insieme, all’interno di questo articolo, l’oroscopo della settimana dal 23 al 29 dicembre 2024 per ogni segno zodiacale.

L’oroscopo della settimana dal 23 al 29 dicembre 2024

Questa settimana troviamo ancora il pianeta Giove stabile nel segno del Capricorno, mentre Mercurio è in Sagittario, portando belle novità lavorative per i segni di Fuoco. Ma vediamo insieme nel dettaglio l’oroscopo per la settimana che va dal 23 al 29 dicembre 2024 per ogni segno zodiacale.

Vediamo insieme nel dettaglio l’oroscopo della settimana dal 23 al 29 dicembre 2024 per ogni segno zodiacale:

Ariete: settimana no dal punto di vista sentimentale, litigi e discussioni saranno infatti all’ordine del giorno, tanto che alcuni di voi potrebbero mettere fine alla relazione. Sul lavoro invece novità in arrivo. Bel Natale in famiglia.

settimana no dal punto di vista sentimentale, litigi e discussioni saranno infatti all’ordine del giorno, tanto che alcuni di voi potrebbero mettere fine alla relazione. Sul lavoro invece novità in arrivo. Bel Natale in famiglia. Toro : bella settimana natalizia in vista, in ambito lavorativo non mancheranno le soddisfazioni personali, mentre dal punto di vista sentimentale è ora di buttarvi, di dichiararvi alla persona che vi piace. Le stelle sono con voi!

: bella settimana natalizia in vista, in ambito lavorativo non mancheranno le soddisfazioni personali, mentre dal punto di vista sentimentale è ora di buttarvi, di dichiararvi alla persona che vi piace. Le stelle sono con voi! Gemelli : settimana tranquilla e serena all’insegna della famiglia e degli affetti più cari. Occhio solamente all’eccessiva stanchezza, cercate di ritagliarvi dei momenti per riposarvi.

: settimana tranquilla e serena all’insegna della famiglia e degli affetti più cari. Occhio solamente all’eccessiva stanchezza, cercate di ritagliarvi dei momenti per riposarvi. Cancro : settimana molto positiva, la fortuna è dalla vostra parte, per i single non abbiate paura di rivelare i vostri sentimenti. Per chi lavora in questa settimana natalizia, le cose procederanno nel migliore dei modi.

: settimana molto positiva, la fortuna è dalla vostra parte, per i single non abbiate paura di rivelare i vostri sentimenti. Per chi lavora in questa settimana natalizia, le cose procederanno nel migliore dei modi. Leone : settimana di alti e bassi, il nervosismo sarà protagonista e potrebbe crearvi dei problemi sia all’interno della coppia sia sul lavoro. Consigliate pratiche rilassanti quali lo yoga e la meditazione.

: settimana di alti e bassi, il nervosismo sarà protagonista e potrebbe crearvi dei problemi sia all’interno della coppia sia sul lavoro. Consigliate pratiche rilassanti quali lo yoga e la meditazione. Vergine : in amore le cose non procedono benissimo, la gelosia infatti rischia di creare diversi malumori. Per quanto riguarda il lavoro, settimana tranquilla senza troppi imprevisti.

: in amore le cose non procedono benissimo, la gelosia infatti rischia di creare diversi malumori. Per quanto riguarda il lavoro, settimana tranquilla senza troppi imprevisti. Bilancia : la settimana di Natale non sarà delle migliori, sarete piuttosto stanchi e avrete poca voglia di festeggiare. Cercate quindi di ritagliarvi del tempo per voi stessi, per riposarvi e ricaricarvi, al fine di non far pesare il vostro malumore sugli altri.

: la settimana di Natale non sarà delle migliori, sarete piuttosto stanchi e avrete poca voglia di festeggiare. Cercate quindi di ritagliarvi del tempo per voi stessi, per riposarvi e ricaricarvi, al fine di non far pesare il vostro malumore sugli altri. Scorpione : settimana all’insegna della famiglia, sentirete il bisogno di passare questa settimana di Natale con gli affetti più cari. Occhio solamente a un pò di nervosismo, che potrebbe mettervi di cattivo umore.

: settimana all’insegna della famiglia, sentirete il bisogno di passare questa settimana di Natale con gli affetti più cari. Occhio solamente a un pò di nervosismo, che potrebbe mettervi di cattivo umore. Sagittario : per chi lavora super settimana in arrivo, tante le soddisfazioni personali. In amore le cose vanno a gonfie vele, proposta di matrimonio sotto l’albero?

: per chi lavora super settimana in arrivo, tante le soddisfazioni personali. In amore le cose vanno a gonfie vele, proposta di matrimonio sotto l’albero? Capricorno : bella settimana in vista, in arrivo novità importanti che potrebbero cambiare la vostra vita. Ottima settimana soprattutto per i single che potrebbero conoscere qualcuno di molto speciale proprio a Natale!

: bella settimana in vista, in arrivo novità importanti che potrebbero cambiare la vostra vita. Ottima settimana soprattutto per i single che potrebbero conoscere qualcuno di molto speciale proprio a Natale! Acquario: settimana di alti e bassi, avete bisogno di riposo, le vacanze natalizie arrivano proprio nel momento giusto. Per quanto riguarda l’amore, non è un periodo propizio a nuovi incontri ma non si sa mai!

settimana di alti e bassi, avete bisogno di riposo, le vacanze natalizie arrivano proprio nel momento giusto. Per quanto riguarda l’amore, non è un periodo propizio a nuovi incontri ma non si sa mai! Pesci: che bella settimana! In amore le cose vanno alla grande, sarà un Natale super romantico! Per chi lavora questa settimana le cose andranno benissimo, il vostro buonumore contagerà tutti!

L’oroscopo della settimana dal 23 al 29 dicembre 2024: i segni più fortunati

Secondo l’oroscopo, i segni più fortunati nella settimana dal 23 al 29 dicembre 2024 sono Toro, Capricorno e Pesci, mentre quelli meno fortunati sono Ariete, Bilancia e Acquario.