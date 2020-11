Sono un accessorio utile e imprescindibile, non solo per verificare l’ora e non mancare agli appuntamenti segnati in agenda, ma anche un oggetto con cui costruire il proprio look, magari abbinato al look. Ecco alcuni dei migliori orologi da donna e quali scegliere per l’inverno anche in base alle ultime tendenze.

Orologi da donna

Dal momento che Natale è ormai prossimo, sono sicuramente anche un bel regalo da fare, oltre a essere un accessorio a cui è impossibile non rinunciare. C’è chi ama collezionarli, soprattutto se sono pezzi unici ed esclusivi e, nella maggior parte dei casi, si rivelano un ottimo investimento. Sono dei veri e propri accessori che le donne amano portare abbinandolo al look del giorno.

Non è affatto semplice fare un regalo del genere in quanto bisogna sceglierlo in base ai gusti, allo stile, ma anche alla personalità del soggetto in questione.

Lo stile, nella scelta degli orologi da donna, è fondamentale. A prescindere che sia o meno per un regalo, bisogna fare la scelta giusta e non è facile considerando anche i tanti modelli che si trovano in circolazione.

In commercio si trovano diverse tipologie di orologi da donna: analogico e digitale. I modelli analogici sono unici, eleganti, raffinati e senza tempo adatti a chi non ama molto il mondo della tecnologia e vuole qualcosa di classico, ma anche attento alla moda allo stesso tempo.

I modelli digitali forniscono una lettura precisa e corretta, oltre a essere dotati di una serie di parametri.

I cinturini sono di vario tipo, in pelle, oppure in acciaio che sono molto trendy e adatti alle ragazze giovani. La scelta per il materiale del cinturino è variegata: dal cuoio al nylon sino alla pelle passando per la gomma, ecc. Un accessorio diventato soprattutto una moda lungo il corso del tempo.

Orologi da donna: trend

Se ancora siete indecise sui modelli di orologi da donna comprare per voi oppure un regalo, provate a sfogliare qualche catalogo in modo da prendere in considerazione le tendenze del periodo e capire quale modello si addice maggiormente a voi e al vostro stile. Scegliere un modello alla moda e che si adatti alla personalità di ognuna è molto importante.

Dai cinturini in pelle sino a quelli in metallo classico come l’oro, l’argento e l’oro rosa passando anche per quelli in plastica che hanno trame maggiormente articolate, c’è davvero l’imbarazzo della scelta tra quelli che potete indossare.

Un materiale che piace molto soprattutto per gli orologi da donna per il cinturino è il Mesh, impermeabile e permette varie combinazioni di colore.

Gli orologi da donna colorati sono sicuramente una delle tendenze dell’inverno, anche per dare un po’ di colore alle atmosfere grigie tipiche del periodo. Le collezioni del periodo presentano modelli dalle linee essenziali, ma eleganti e semplici con i cinturini in pelle oppure in acciaio. I colori spaziano dai classici colori argento od oro oppure nuance pastello, quindi più delicate.

Da Michael Kors che si distingue per il colore oro rosa, oppure la serie Bradshaw per le ragazze sportive con orologi da donna in acciaio e che si trovano in tantissimi colori. La serie Channing del marchio presenta cinturini in pelle con stampa animalier per chi vuole maggiormente osare anche per quanto riguarda gli accessori. Le collezioni Furla hanno un design pulito ed elegante. Insomma, tantissime le tendenze per soddisfare ogni gusto e stile.

Orologi da donna Amazon

Per chi non sapesse dove comprare questo accessorio, sul sito di Amazon, approfittando del Black Friday anticipato, è possibile trovare tantissimi modelli di orologi da donna con tantissimi sconti. La classifica qui di seguito vi aiuta a trovare alcuni modelli tra quelli che sono maggiormente apprezzati dagli utenti del noto e-commerce.

1)Hugo Boss orologio analogico quarzo donna

Un orologio da donna realizzato con cinturino in acciaio inox, tre lancette al quarzo. Un modello classico, non digitale, ma analogico. Il quadrante è argentato e decorato con dei cristalli. Il bracciale è in acciaio e resiste all’acqua. Molto femminile e abbinabile a un abito da sera. Un accessorio femminile dalle tonalità moderne e minimaliste. In vendita con il 49% di sconto. Una delle offerte a tempo della piattaforma.

2)Michael Kors smartwatch da donna

Non è un classico orologio, ma uno smartwatch dotato di Wear OS di Google compatibile sia con i telefoni Android che gli iPhone. Dispone di alcuni parametri, quali monitorare la distanza e il battito cardiaco, permette di velocizzare i pagamenti, gestire il calendario, la musica, gli appuntamenti e scaricare qualsiasi app. Il design è classico e nel colore oro giallo. In vendita con il 49% di sconto. Una offerta a tempo dell’e-commerce.

3)Trussardi analogico al quarzo da donna

Un modello di orologio con cinturino in acciaio inossidabile con garanzia valida due anni. Il colore del quadrante è in argento bianco e il cinturino realizzato in acciaio. Il colore del bracciale è disponibile, in argento e oro, argento e oro rosa, ma anche nella sola sfumatura di oro rosa. In vendita con il 30% di sconto. Una offerta a tempo di Amazon.

Tra i modelli di orologi da donna, vi sono anche quelli gioiello impreziositi da diamanti e altre caratteristiche.