Orologi da donna: modelli e tendenze

Gli orologi da donna sono intriganti, colorati, ma anche vistosi per sfoggiarli e viverli in ogni momento.

Non è soltanto un modo per visualizzare l’ora, ma gli orologi da donna permettono di acquisire un certo status essendo simbolo di qualcosa di molto più grande. Permettono di dare un aspetto diverso al proprio look e quindi riuscire ad avere un accessorio utile e moderno anche grazie ai tanti modelli presenti nei paragrafi seguenti.

Orologi da donna

Sono accessori utili non solo a indicare e segnare l’ora esatta, ma gli orologi da donna aiutano anche a completare il proprio look. Proprio come i gioielli sono in grado di dare una sorta di armonia d’insieme in modo da risaltare il proprio look e renderlo maggiormente indicato a seconda del tipo di occasione o di evento.

Devono essere scelti a seconda del proprio stile e gusto personale andando anche alla ricerca degli ultimi modelli proposti dal mercato. Sono sicuramente di grande tendenza anche se molto dipende dal modello che si sceglie e possono portare, qualora fossero scelti nel modo giusto, una ventata di aria fresca nel proprio portagioie.

Per quanto riguarda gli orologi da donna si consiglia di avere due modelli: uno che sia maggiormente elegante da mettere nelle occasioni speciali e l’altro nella versione casual o comunque sportiva che si adatta al quotidiano e alle varie attività da svolgere ogni giorno. I modelli basic o minimalisti sono l’ideale anche per chi non è abituato a indossarlo.

Orologi da donna: tendenze

Per chi sta andando alla ricerca di orologi da donna da indossare e portare e vuole osare più del necessario dovrebbe puntare a dei modelli che sono stravaganti, eccentrici, ma anche vivaci al tempo stesso. Con questo orologio al polso è possibile creare vari abbinamenti anche originali e particolari per non passare inosservati.

Si può scegliere poi se puntare su un modello che sia analogico o digitale oppure uno smartwatch, magari di ultima generazione che unisca diverse caratteristiche. In ogni caso, a prescindere dal modello, la scelta è sicuramente soggettiva. La cosa importante è puntare a un orologio che sia in materiale di qualità, resistente, robusto e anche durevole nel tempo.

Sono diverse anche le maison e i marchi prestigiosi che decidono di puntare sul settore dell’orologeria e sugli orologi da donna proprio per trovare un modello adatto a ognuna. Si punta infatti a pezzi che sono vintage ma che comunque attirano i desideri di molte consumatrici, come quelli proposti da diverse linee.

Gli orologi in metallo, in oro rosa o di linee come Casio, ma anche Hip Hop, sono sicuramente adatti a chi vuole qualcosa di diverso dal solito e quindi originale. I modelli retrò con il cinturino in pelle e il quadrante rettangolare continuano ad attirare l’attenzione di ogni consumatrice e donna.

Orologi da donna Amazon

Sono accessori di vario tipo e foggia da ordinare su Amazon approfittando di sconti e di promozioni adeguate. Qui sotto una classifica dei migliori modelli di orologi da donna scelti tra i più moderni e all’avanguardia per ogni stile e soggetto.

1)Tommy Hilfiger orologio analogico multifunzione al quarzo

Un modello con tre lancette al quarzo con il quadrante in oro rosa con maglia metallica in acciaio inossidabile con la placcatura di colore oro rosso. Resiste all’acqua e alla pioggia senza possibilità di danneggiarlo o rovinarlo.

2)Festina orologio da donna Mademoiselle

Il modello Festina propone questo orologio in acciaio dalla forma circolare in argento con lunetta fustellata sempre in argento. Ha il quadrante di colore blu con i numeri romani in zirconi. Un modello elegante, ma anche sportivo al tempo stesso.

3)Hip Hop orologio donna Hero. Next quadrante

Uno smartwatch del modello Next in grado di unire il design, la comodità, la praticità, ma anche la coolness. Ha varie funzioni in modo da essere sempre connessi. Dotato di due cinturini con cassa ABS nera e con varie informazioni sulla salute, i messaggi, ecc.

