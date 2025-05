Borse cerimonia: le più indicate per gli eventi

In eventi come matrimoni, cresime o battesimi spesso sono i dettagli a fare la differenza e le borse sono un esempio. All’abito è possibile abbinare le borse cerimonia disponibili in vari modelli e outfit, ognuno adatto per varie occasioni. Scopriamo le caratteristiche di questo accessorio e come indossarlo senza strafare.

Per questo accessorio, bisogna capire alcune cose prima dell’acquisto dal momento che le borse cerimonia possono essere di tutti i tipi. Grandi o piccole, ma anche capienti e preziose, sono sicuramente un accessorio indicato per ogni occasione e momento. Chi partecipa a un matrimonio sa bene quanto la scelta di questo oggetto sia importante per completare l’outfit.

Prima di scegliere il tipo di accessorio maggiormente adatto bisogna capire anche l’orario dell’evento stesso. A seconda che la cerimonia sia in mattinata o anche nel primo pomeriggio, l’accessorio deve essere assolutamente in linea con questo stile. Per il giorno sono indicati modelli particolarmente semplici e sobri.

in caso l’evento come il matrimonio fosse la sera, a quel punto, sarebbero indicate delle borse cerimonia più sfarzose, ma con dettagli argentati senza però eccedere. Va bene qualcosa che sia prezioso ma non troppo eccessivo o esagerato. La sposa, nel caso di un matrimonio, deve brillare non gli invitati.

borse cerimonia: le caratteristiche

Per la scelta delle borse cerimonia bisogna anche capire il tipo di outfit in quanto deve essere in linea. Per esempio una borsina ricamata con delle perline si addice molto a un abito in stile boho oppure le linee vintage dell’abito si possono abbinare a una borsa che presenta elementi metallici in stile art déco.

Scegliere le borse cerimonia in questo modello permette sicuramente di trovare qualcosa che si addice al proprio abito per un look sofisticato ed elegante. In una cerimonia come un matrimonio dove la mise è elegante la borsa deve essere particolarmente capiente in modo da contenere tutto il necessario anche se si ha bisogno di cambiarsi indossando qualcosa di maggiormente appropriato.

Tra i vari modelli anche una mini bag da portare a mano o a spalla è sicuramente il tipo di accessorio maggiormente indicato per il proprio outfit. Un modello a tracolla staccabile o regolabile, in pelle morbida, è sicuramente indicato anche per contenere cose piccole come dei fazzoletti, per esempio.

Per questo tipo di borsa si consiglia di non spiccare troppo, quindi una tonalità neutra come il grigio o il nero con finiture lucide è adatto. Si consiglia un modello che sia in linea con l’abito. In caso di outfit a tinta unita anche la borsa dovrà seguire questo prototipo e modello.

