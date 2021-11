One Piece diventa una serie tv targata Netflix. Ispirato al manga del 1999, One Piece è stato già adattato come anime che dagli anni 2000 ha intrattenuto bambini e ragazzi di una generazione, contando quasi mille episodi.

One Piece è un manga scritto e disegnato da Eichirō Oda, serializzato sulla rivista Weekly Shōnen Jump di Shūeisha dal 22 luglio 1997. I capitoli vennero poi raccolti periodicamente in volumi formato tankōbon, e il primo venne pubblicato il 24 dicembre dello stesso anno. L’edizione italiana del fumetto è stata pubblicata per la prima volta il 1° luglio 2001 ed è curata da Star Comics.

One Piece è stato adattato in una serie televisiva anime, prodotta da Toei Animation e trasmessa in Giappone su Fuji TV dal 20 ottobre 1999.

In Italia viene trasmessa su Italia 1 a partire dal 5 novembre 2001 accompagnando, da quel momento, l’infanzia e l’adolescenza di una generazione di ragazzi per 20 stagioni.

La prima stagione della serie live action di One Piece è una co-produzione tra Netflix e Tomorrow Studios e sarà composta da dieci episodi che adatteranno l’arco narrativo del manga. Showrunner della serie è il veterano Steven Maeda, mentre la produzione esecutiva è affidata a Matt Owens insieme a Marty Adelstein, Becky Clements e lo stesso autore del manga, Eiichirō Oda.

La serie verrà girata a Città del Capo, in Sudafrica. L’annuncio del progetto è giunto da Hiroyuki Nakano, a capo del magazine giappoese Weekly Shōnen Jump, nella giornata del 21 luglio 2017.

Trama

In un mondo quasi interamente coperto dall’acqua e con poche e piccole isole abitate si è fortemente diffusa la pirateria, pratica che riceve un’ulteriore spinta il giorno in cui Gold Roger, il re dei pirati, annuncia al mondo intero di aver nascosto un incredibile tesoro, One Piece. Tra i tanti giovani sognatori che si mettono in viaggio alla ricerca del tesoro vi è Monkey D. Rufy, giovane allegro e spensierato, il cui corpo ha assunto le proprietà della gomma dopo aver ingerito uno dei frutti del diavolo Gom Gom.

Rufy sogna di diventare il nuovo Re dei pirati e parte alla ricerca di One Piece. La storia segue quindi le avventure del protagonista che si cimenta in un viaggio incredibile alla ricerca del tesoro. In questo percorso trova svariati combattenti che diventeranno la sua ciurma del pirata dal cappello di paglia: Zoro, Nami, Usopp e Sanji. Ognuno di loro ha una storia da raccontare e un motivo per partire.

Il cast

La scelta dei cinque protagonisti è stata annunciata ai fan attraverso i canali social ufficiali seguendo lo stile dell’universo One Piece: Netflix ha infatti pubblicato le foto degli attori sotto forma di “Wanted“, ovvero come appaiono i volantini dei ricercati nel manga. Su queste foto troviamo il nome dell’attore, il personaggio interpretato e persino il timbro dei Marine in basso.

Iñaki Godoy sarà il protagonista interpretando Monkey D. Rufy, è un attore messicano di 18 anni e ha già recitato in Che fine ha fatto Sara?, Blue Demon e Animo Juventud. Gli altri attori che comporranno la ciurma di Cappello di Paglia sono: Mackenyu Arata, noto attore giaponese, interpreterà Zoro; Emily Rudd vestirà i panni di Nami; Jacob Romero Gibson sarà Usopp, precedentemnete ha lavorato in Grey’s Anatomy e Taz Skylar interpreterà Sanji. Sono tutti pronti a saire a bordo della Thousand Sunny per regalare al pubblico di Netflix tante emozioni e avventure da seguire.