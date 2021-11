Sembra che la Disney voglia continuare sul percorso intrapreso con i suoi live action. Il prossimo cartone animato che presto diventerà un film con interpreti reali è Biancaneve e i sette nani. Dopo l’annuncio della scelta di Rachel Zegler come protagonista, le più importanti riviste americane sembrano ora indicare la presenza di Gal Gadot in Biancaneve nel ruolo della Regina cattiva.

L’attrice sarebbe ancora in trattativa ma diverse fonti sembrano già confermare la sua presenza all’interno della pellicola.

Gal Gadot in Biancaneve

Gal Gadot interpreterà Grimilde, la famosa Regina Cattiva di Biancaneve, cartone Disney del 1937. Alcuni fra i più importanti magazine americani negli ultimi giorni hanno diffuso la notizia, che ormai sembra praticamente confermata. Secondo ulteriori indiscrezioni proprio Gal Gadot si sarebbe proposta per la parte dell’antagonista del classico Disney, come avevano fatto Angelina Jolie per Maleficent e Cate Blanchett per Cenerentola.

Sembra inoltre che il progetto sia uno dei più ambiziosi fra i live action proposti dalla Disney negli ultimi anni.

Sempre secondo le notizie trapelate, le riprese cominceranno nel 2022. Al momento infatti Gal Gadot è impegnata nella promozione di Red Notice, film uscito su Netflix il 5 Novembre. L’attrice israeliana ha ottenuto sempre più ruoli a partire dal suo debutto come Wonder Woman nel 2017, nonostante in passato avesse già interpretato personaggi in film ben noti, come quelli della saga di Fast and Furious.

Le notizie sul prossimo live action Disney

Al fianco di Gal Gadot in Biancaneve ci sarà Rachel Zegler, nei panni della protagonista. La giovane attrice sta debuttando proprio ora grazie al suo primo film, il nuovo West Side Story girato da Steven Spielberg. Come per questo musical, anche per Biancaneve è stata selezionata Rachel Zegler per le sue fantastiche doti canore. Sembra infatti che in questo remake della storia abbonderanno gli intermezzi musicali. Proprio per questo motivo si è già pensato ad una colonna sonora d’eccezione, composta da Justin Paul e Benj Pasek. I due sono autori delle musiche di alcuni fra i migliori musical degli ultimi anni, come La la land e The greatest Showman.

Il live action di Biancaneve sarà diretto da Marc Webb, noto per la regia dei film di The amazing spiderman. Secondo alcune affermazioni dei portavoce della Disney, questa nuova versione di Biancaneve seguirà fedelmente la fiaba originale dei Fratelli Grimm, e l’originale cartone animato uscito nel 1937. La multinazionale statunitense sembra del tutto intenzionata a proseguire la strada intrapresa con i suoi live action. Nonostante diverse accuse di “poca originalità” questi prodotti cinematografici continuano a ottenere grossi incassi ai box office. E dopo il turno di classici come Cenerentola, La bella addormentata, Aladdin e Il re leone è arrivato anche il momento di Biancaneve. Non solo: fra i progetti dei live action più prossimi ci sono anche La sirenetta e Hercules.