Ogni fondotinta ha il suo pennello: ecco come sceglierlo.

Come fare per scegliere il pennello giusto per il nostro fondotinta? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Come scegliere il pennello giusto per il fondotinta

Al fine di ottenere un make up impeccabile la base trucco è fondamentale. Spesso molte di noi tendono però a trascurarla, prestando più attenzione al make up occhi e labbra. Ma se si vuole ottenere un risultato complessivo perfetto è molto importante dare la giusta importanza alla base del trucco e realizzarla al meglio. La base trucco è in pratica l’impalcatura di un make up perfetto, se il viso è ben preparato infatti non sarà neppure necessario esagerare con il trucco occhi e labbra. Quindi, il fondotinta è fondamentale, soprattutto nelle stagioni fredde, dove non possiamo “usare” come base l’abbronzatura. Per applicare il fondotinta è importante utilizzare il giusto pennello. Ma, come fare per sceglierlo? Innanzitutto il consiglio è appunto quello di utilizzare un pennello e non le dita o il blender, sia che il vostro fondotinta sia liquido sia che sia in polvere. Vediamo quali sono le caratteristiche che dovrebbe avere un buon pennello per fondotinta:

Setole: le setole devono essere morbide e sintetiche;

le setole devono essere morbide e sintetiche; Silhouette: deve essere larga e piatta in modo da poter sfumare meglio il prodotto sul viso;

deve essere larga e piatta in modo da poter sfumare meglio il prodotto sul viso; Densità: le setole devo avere una buona densità al fine di tenere compatto il fondotinta e stenderlo in maniera uniforme.

Come scegliere il pennello per fondotinta liquido e compatto

Dopo aver visto in linea generale le caratteristiche che dovrebbe avere un pennello per il fondotinta, andiamo a fare una distinzione tra fondotinta liquido e compatto. Iniziamo con il pennello adatto al fondotinta liquido:

Piatto: sono consigliati i pennelli piatti che permettono di stendere il prodotto dal centro del viso verso l’esterno, arrivando a che a raggiungere i punti più difficili.

Se invece avete un fondotinta compatto:

Bombato: la scelta perfetta è quella del pennello bombato, formato da setole corte e fitte, che permettono di stendere il prodotto con movimenti circolari.

Come scegliere il pennello per il fondotinta: l’ordine di applicazione del make up

Il fondotinta quando va applicato sul viso? Spesso molte donne sbagliano l’ordine dell’applicazione dei cosmetici sul viso. Ma ora che sapete come scegliere il giusto pennello per il vostro fondotinta, andiamo a vedere insieme come fare ina base make up perfetta seguendo l’ordine giusto: