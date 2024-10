Make up, a chi sta bene l’ombretto ametista? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Ombretto ametista: a chi sta bene?

L’ombretto ametista è senza dubbio un colore intrigante. L’ametista è una delle pietre preziose più note, dal colore violaceo, colore che risulta perfetto anche per valorizzare i nostri occhi. Sebbene sia perfetto soprattutto per chi ha gli occhi verdi, in realtà l’ombretto ametista sta bene a tutte, anche a coloro che hanno gli occhi castani. L’ideale è sfumare il colore, con la tecnica dello smokey eye, al fine di rendere meno acceso il colore viola. Quello che è certo è che scegliendo questo colore non passerete di certo inosservate! Se volete un trucco sobrio il consiglio è scegliere la versione matte, se invece volete osare via libera alla versione glitterata, perfetta specialmente per una serata fuori.

Ombretto ametista: come realizzare lo smokey eyes

Come abbiamo appena visto, se si sceglie l’ombretto ametista il consiglio è puntare sulla tecnica dello smokey eye. Ma, come si fa? Vediamolo insieme iniziando da cosa ci occorre per realizzarlo:

Un primer: fondamentale per far sì che l’ombretto risulti più intenso oltre a facilitare la sfumatura.

fondamentale per far sì che l’ombretto risulti più intenso oltre a facilitare la sfumatura. Pennello a goccia : ideale perché serve proprio per creare le sfumature.

: ideale perché serve proprio per creare le sfumature. Matita : di colore nero o dello stesso colore dell’ombretto scelto, l’importante è che sia morbida.

: di colore nero o dello stesso colore dell’ombretto scelto, l’importante è che sia morbida. Mascara: nero e dall’effetto allungante e voluminoso. Dopo aver applicato il primer, è tempo di applicare la matita e, dopo aver fatto la linea, bisogna cominciare a sfumarla il più possibile. Dopo di che è ora di mettere l’ombretto ametista su tutta la palpebra mobile sfumandolo nella parte esterna, poi si può passare ad applicare matita e ombretto anche nella rima inferiore dell’occhio. Per quanto riguarda il mascara, è poco indicato se si vuole ottenere un trucco leggero, quindi è meglio usarlo solamente la sera.

Ombretto ametista: va scelto in base al colore degli occhi?

Come abbiamo detto poc’anzi, l’ombretto ametista sta bene a tutte, ma in particolare a chi ha gli occhi verdi. Solitamente la scelta dell’ombretto dipende proprio dal colore degli occhi ma, in questo caso, l’ametista è un colore che sta bene qualsiasi colore degli occhi avete. Ma vediamo invece quali sono i colori perfetti da scegliere in base al colore degli occhi: