Nelle scorse ore, Francesco Totti era atteso a Formentera per partecipare ad un torneo di padel insieme ad alcuni ex colleghi. Il Capitano, però, ha preferito rinunciare al viaggio per evitare i paparazzi.

Francesco Totti rinuncia a Formentera

Niente Formentera per Francesco Totti.

Dopo l’annuncio della separazione da Ilary Blasi, i paparazzi gli sono alle calcagna e affrontare un viaggio del genere sarebbe stato come buttarsi nella fossa dei leoni. E’ per questo che il Capitano non si è presentato ad un torneo di padel che doveva disputare sull’isola con alcuni ex colleghi. Sul settimanale Chi, si legge:

“A Formentera tutti aspettavano Francesco Totti, dato per presente al torneo di Padel, dove hanno partecipato i suoi ex colleghi: Bobo Vieri, Cristian Brocchi, Alessandro Matri… Ma per il troppo clamore mediatico e per evitare paparazzi alle calcagna lui ha preferito dare buca”.

Niente Formentera per Totti: dove si trova il Capitano?

Totti ha rinunciato a Formentera per evitare i paparazzi e, da quando ha annunciato la separazione da Ilary, sembra essere sparito dalla circolazione. Al momento, è stato pizzicato solo una volta, sempre ad un torneo di padel svoltosi a Roma. Pertanto, anche se non abbiamo alcuna conferma, Francesco dovrebbe trovarsi nella Capitale. Secondo i beninformati, il Capitano è impegnato con il trasloco delle sue cose dalla casa coniugale a quella che accoglierà la sua vita da single.

Totti e Noemi Bocchi: cosa c’è da sapere?

Mentre Ilary Blasi è in vacanza con i figli in Tanzania, Francesco è rimasto a Roma. Possibile che stia trascorrendo le sue giornate con la nuova fiamma Noemi Bocchi? Al momento non è dato saperlo, ma il settimanale Chi non ha dubbi sulla loro frequentazione. Sulla rivista di Alfonso Signorini, si legge: