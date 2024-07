Nina Verdelli è colei che sta per dare un figlio all’attore Alessio Boni. È stato proprio quest’ultimo ad annunciare la lieta novella. La coppia, da sempre molto gelosa della privacy, non ama sventolare la loro relazione ai quattro venti, ma la nascita del primogenito non sarebbe mai potuta rimanere nascosta. Cosa sappiamo di lei?

Nina Verdelli: chi è?

Nina Verdelli, classe 1985, è la figlia di Carlo Verdelli e Cipriana Dell’Orto. Il papà è un nome più che popolare, visto che è un noto giornalista ed è stato al timone di riviste come Sette, Gazzetta dello Sport e Vanity Fair. La madre, invece, è l’ex direttrice di Donna Moderna. Nina, fin da bambina, è cresciuta in un un ambiente che l’ha stimolata molto e il suo sogno più grande non poteva che essere quello di scrivere. Appassionata di giornalismo fin da giovanissima, dopo gli studi la Verdelli è diventata una delle firme di Glamour, realtà editoriale che l’ha formata moltissimo. Subito dopo è approdata a Vanity Fair e qui scrive ancora oggi. Per un periodo ha vissuto a New York e quando è tornata in Italia si è stabilita a Milano. Nel 2019 Nina ha debuttato anche come scrittrice ed ha pubblicato il sui primo libro dal titolo “Breve storia triste (del mondo)”. La Verdelli ha presentato così la sua opera prima: “C’è un proverbio zen che dice: ‘Nella vita bisogna fare tre cose: scrivere un libro, piantare un albero, mettere al mondo un figlio’. Io sono partita dal libro. Questo è il mio primo e, se vi farà orrore, l’ultimo”.

L’amore con Alessio Boni

Nina è sempre stata gelosa della sua vita privata, ma sappiamo che da tempo è fidanzata con Alessio Boni. È stato proprio l’uomo a rendere pubblica la loro relazione e a diffondere la notizia che li vede presto genitori. Nel mese di marzo 2020, la coppia metterà al mondo il primo figlio. L’attore, intervistato dal settimanale Oggi, ha dichiarato: “Ultimamente avevo smesso di ripetere nelle interviste che volevo un figlio per scaramanzia. Perché più me lo auguravo e più non succedeva niente. Alla fine sono stato zitto ed ecco che è arrivato. Nascerà a marzo”. Boni e Nina sono una coppia dal 2016, ma soltanto nel 2018 sono usciti allo scoperto. Adesso, con la notizia della gravidanza hanno confermato ancora una volta il grande amore che li unisce. I due piccioncini, però, non hanno nessuna intenzione di sposarsi. Alessio ha rivelato: “La famiglia nasce con l’unione di due persone e il pargolo che arriva. Il matrimonio è un contratto. Lei ha bisogno di un contratto per l’amore? Io no, non ne ho bisogno. E la mia compagna neanche, altrimenti non starebbe con me. Inoltre i figli delle coppie non sposate hanno ormai gli stessi diritti di quelli nati nel matrimonio, quindi non c’è motivo”. Nina e Alessio sono entrambi innamorati di New York, per cui non escludono che in futuro possano decidere di lasciare l’Italia per trasferirsi a vivere nella grande mela. Per il momento, lui vive tra i diversi set dove gira e la Toscana, mentre lei risiede a Milano. Immaginiamo che dopo la nascita del bambino, i due sceglieranno una città comune dove crescere il bambino.