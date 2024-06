Nicolas Charrier è l’unico figlio dell’attrice ed ex modella francese Brigitte Bardot. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di conoscerlo meglio.

Nicolas Charrier: tutto sul figlio di Brigitte Bardot

Nicolas Charrier è l’unico figlio dell’attrice ed ex modella francese Brigitte Bardot. Nicolas è nato l’11 gennaio del 1960, ha quindi 64 anni ed è del segno zodiacale del Capricorno. Suo padre è Jacques Charrier, con cui B.B. è stata sposata dal 1959 al 1963. Alla separazione dei genitori, Nicolas andò a vivere con il padre, che ottenne la custodia e lo crebbe assieme alla nuova moglie France Louis Dreyfus. Nicolas ha studiato Economia a Parigi e ha sempre avuto una forte passione per la musica e ha poi intrapreso una carriera nella modellistica. Il rapporto con la madre è sempre stato difficile, tanto che quando si è sposato, nel 1984 con Ann Lyn Bjerkan, ex top model norvegese, non l’ha invitata al matrimonio, causando a B.B. un grande dolore. Nicolas attualmente vive in Norvegia, ed è padre di due figlie, Thea e Anna, che a loro volta hanno avuto dei figli.

Nicolas Charrier e il difficile rapporto con la madre Brigitte Bardot

Quando Brigitte Bardot scoprì di essere incinta, il suo primo pensiero era di interrompere la gravidanza, cosa che non ha potuto fare perché in quel periodo l’aborto non era consentito. Inoltre, nessun medico che aveva provato a contattare, non se l’era sentita di mettere a rischio la vita di una star come lei. Ecco cosa ha dichiarato B.B. nel corso di una intervista nel 1982: “sono diventata madre esattamente quando non avrei dovuto. L’ho vissuta come una tragedia. Ha reso infelici due persone: me e mio figlio.” Nella sua autobiografia del 1996 addirittura la Bardot ha definito il figlio come un “tumore” che si è nutrito di lei e che avrebbe preferito far nascere un “cagnolino”. Parole molte dure, che infatti spiegano perché anche in età adulta il rapporto tra lei e Nicolas non sia mai decollato, anche se qualche anno fa, nel 2020 ai microfoni di Gala, l’attrice francese ha affermato che lei e suo figlio si erano riavvicinati: “sono una bisnonna di discendenti che hanno nazionalità norvegese e non parlano francese. I contatti sono difficili ma affascinanti“.

Come detto in precedenza, quando Brigitte Bardot e Jacques Charrier si sono separati, la custodia del figlio è andata a Jacques, che lo ha cresciuto poi con la nuova moglie. Su Canale 5 sta andando in onda la serie televisiva dedicata a Brigitte Bardot, dal titolo “Bardot“, con la giovane attrice francese Julia De Nunez a vestire i panni di B.B, cui le assomiglia davvero tantissimo a B.B. Questa serie televisiva parla della vita di Brigitte Bardot dal 1949 al 1960. Nella serie anche gli amori di Brigitte, come Jacques Charrier, conosciuto da Brigitte durante le riprese del film “Babette va alla guerra”, e sposato il 18 giugno del 1959 e dalla cui unione nacque Nicolas.

