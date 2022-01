Dimagrire in pochi giorni, il nuovo libro di Nicola Sorrentino

Intraprendere un percorso di dieta può essere complesso, e a volte non sappiamo a chi rivolgerci o come comportarci. Grazie al web abbiamo milioni di informazioni a disposizione, ma come per ogni campo è sempre meglio rivolgersi ad un esperto. In questo caso arriva in nostro aiuto il dietologo Nicola Sorrentino con il suo nuovo libro Dimagrire in pochi giorni.

Nella sua nuova opera il Prof. Sorrentino esplora diversi modi per perdere peso velocemente, ma in modo sano: le proposte sono diverse fra loro ma tutte valide.

L’approccio di Nicola Sorrentino alle diete

È ormai un’icona del suo settore: Nicola Sorrentino è conosciuto in tutta Italia come il dietologo dei vip. Il suo lavoro aiuta i pazienti a perdere peso senza che la dieta diventi un nemico che pesa su ogni nostra giornata.

Il confronto con la bilancia e con i chili non deve mai essere qualcosa di traumatico. Infatti il metodo di Sorrentino è quello di non perdere mai il sorriso, nonostante gli errori e gli aumenti di chili. La dieta non deve essere in nessun caso una punizione: il trucco è trovare gli ingredienti e le preparazioni adatte al nostro corpo, in modo da continuare a gustare i nostri piatti preferiti, ma nel modo giusto.

Da sempre contrario alle diete facili e veloci, negli anni Nicola Sorrentino è anche andato incontro alle esigenze dei suoi pazienti. Ci sono dei momenti nella nostra vita in cui perdere peso in poco tempo può tornarci utile, ma l’importante è seguire una dieta corretta, e non evitare completamente di mangiare. Secondo il dietologo stesso infatti: “Un evento importante o un impegno a cui si vuole arrivare in forma, un intervento, una gravidanza: i motivi per desiderare di perdere peso in poco tempo sono tra i più vari”.

Dimagrire in pochi giorni, il nuovo libro del dietologo

L’ultimo libro pubblicato da Nicola Sorrentino è Dimagrire in pochi giorni, un manuale in cui il dietologo condivide con i noi i trucchi migliori per perdere peso in poco tempo. Chi legge questo libro non deve aspettarsi nulla di troppo scientifico o complesso: la bravura del medico sta anche nello spiegare i concetti più difficili nel modo migliore. Al suo interno infatti, Sorrentino analizza diverse diete che il lettore può sperimentare. Si va dalla dieta chetogenica a quella vegan – detox, senza escludere la dieta liquida e persino il digiuno. Ovviamente in ognuno di questi casi la chiave è capire il percorso che più si addice al nostro corpo, per “Mangiare bene senza privarsi di nulla, per dimagrire e restare magri”.

Il libro è uscito il 13 Gennaio 2022, a cura di Salani Editore. Lo scopo principale qui è evitare che le persone si sottopongano ad un dimagrimento troppo veloce, che potrebbe creare dei rischi non indifferenti alla loro salute. Lo stile usato da Nicola Sorrentino è semplice ma rigoroso, e non lascia dubbi in merito alle scelte da evitare completamente per il nostro bene. Al suo interno potremo trovare tantissime ricette, ognuna progettata in base a richieste e bisogni specifici e differenti. Lo scopo del dottore è migliorare il rapporto dei pazienti con il cibo, fornendo soluzioni utili, semplici e sane: “Dimagrire in fretta può essere un’ottima occasione per imboccare la strada della sana alimentazione”.