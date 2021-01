Per poter perdere peso in modo corretto e sano, bisogna seguire una dieta che sia equilibrata e ben bilanciata. Tra i vari regimi ipocalorici da seguire per raggiungere i propri obiettivi, la dieta chetogenica è sicuramente la migliore. Vediamo come seguirla e lo schema per ottenere i migliori risultati possibili.

Dieta chetogenica potenziata

Si tratta di un regime dietetico che privilegia il consumo di più grassi e meno carboidrati in quanto soltanto in questo modo è possibile ottenere un dimagrimento rapido ai fini della forma fisica. La dieta chetogenica rivoluziona e cambia completamente il concetto di metabolismo e del processo metabolico, come afferma anche la dottoressa Stefania Cazzavillan nel suo libro Supermetabolismo con la dieta chetogenica pubblicato da Sperling & Kupfer.

Nel regime alimentare proposto dall’esperta del settore si consiglia di consumare più grassi e proteine animali limitando o evitando il consumo di carboidrati e zuccheri. La dieta chetogenica potenziata proposta prevede di tripartire i nutrienti nel seguente modo, consumando il 70% di grassi, il 20% di proteine e il 10% di carboidrati.

Per seguire questa dieta, bisogna cominciare, eliminando gli zuccheri, soprattutto quelli processati e confezionati, prediligendo la stevia. Bisogna anche evitare di consumare cereali e legumi che, pur essendo ricchi di fibre, contengono tantissimi carboidrati. Non appena li si elimina dalla tavola permettono di migliorare la funzione intestinale.

I grassi sono accettati, quindi via libera a olio extravergine d’oliva, di cocco, ma anche burro chiarificato, avocado, olive, cocco, frutta e semi oleosi. Bisogna introdurre delle proteine animali di elevata qualità, oltre a ridurre il consumo di frutta.

Ecco un esempio di menù di dieta chetogenica potenziata da consumare:

Colazione: caffè o tè oppure pane di mandorle insieme a del prosciutto crudo

caffè o tè oppure pane di mandorle insieme a del prosciutto crudo Pranzo: cicoria o spinaci ben conditi, pesce con spina e verdure

cicoria o spinaci ben conditi, pesce con spina e verdure Cena: zuppa di verdura invernale o insalata di avocado ed erbette.

Dieta chetogenica potenziata: benefici

Il libro della dottoressa Cazzavillan, oltre agli alimenti da mangiare e a quelli da evitare, propone anche una serie di benefici che la dieta chetogenica potenziata fornisce all’organismo ai fini del dimagrimento e della perdita dei chili in eccesso. Grazie a questo regime e all’introduzione di maggiori grassi, il corpo produce maggiori energie.

Inoltre, con la dieta chetogenica potenziata che stimola il metabolismo, i grassi si convertono in combustibile aiutando a dimagrire in maniera rapida e senza problemi o restrizioni. Inoltre, si ha un notevole miglioramento riguardo alle prestazioni mentali, quindi maggiore facilità nella concentrazione per studiare e lavorare.

Una dieta come questa permette di mantenersi sempre energici e vitali, eliminando anche il senso di fame riducendo la sazietà. La dieta chetogenica potenziata, stimolando e favorendo il processo metabolico in modo rapido, permette d’indurre nell’organismo lo stato di chetosi in modo da inibire gli effetti positivi dell’astinenza da cibo.

Questa versione proposta dalla dottoressa prende il nome di dieta chetogenica potenziata con MCT, acronimo di Medium Chian Triglycerides, acidi grassi o trigliceridi a catena media. Un regime che permette di dimagrire, mantenersi in salute, ma anche prevenire tutte quelle patologie che sono legate all’invecchiamento. Una dieta che possono seguire tutti e che offre ottimi benefici.

