Scopri come la serie Prime Video reinterpreta il mito di Capitan Nemo in chiave moderna

Un classico della letteratura rivisitato

Nautilus è la nuova serie tv di Prime Video che si propone di rielaborare un grande classico della letteratura di fantascienza: Ventimila leghe sotto i mari di Jules Verne. La serie, originariamente pensata per Disney+, si concentra sulla figura di Capitan Nemo, interpretato dall’attore Shazad Latif. Ambientata nel 1857, la trama inizia con Nemo prigioniero in una colonia penale sotto il dominio della Compagnia Britannica delle Indie Orientali. La sua fuga a bordo del Nautilus, un sommergibile che ha contribuito a costruire, segna l’inizio di un’avventura che promette di essere tanto emozionante quanto riflessiva.

Un nuovo Nemo per una nuova era

Shazad Latif ha dichiarato di essere attratto dall’idea di raccontare la storia di Nemo dal punto di vista di un uomo di colore. Questo approccio non solo arricchisce la narrazione, ma offre anche una prospettiva fresca su un personaggio complesso e sfaccettato. Nemo è descritto come un principe indiano privato del suo diritto di nascita, un anti-eroe che ha conosciuto sia il potere che la disperazione. La serie si propone di esplorare le sue emozioni e le sue motivazioni, rendendolo un personaggio più umano e vicino al pubblico contemporaneo.

Un cast diversificato e avventure mozzafiato

La serie non si limita a raccontare la storia di Nemo, ma introduce anche una serie di personaggi che arricchiscono la trama. Tra questi, Humility Lucas, interpretata da Georgia Flood, una giovane donna costretta a un matrimonio combinato. La sua interazione con Nemo offre spunti di riflessione sulle dinamiche di genere e sulle aspettative sociali dell’epoca. La serie promette di mescolare avventura e dramma emotivo, con scene spettacolari che lasceranno il pubblico a bocca aperta. Latif ha affermato che Nautilus ha qualcosa da offrire per tutte le età, rendendola una visione imperdibile per gli amanti della fantascienza e non solo.