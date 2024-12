Volete capelli super lisci? Provate la nanoplastia, la rivoluzione per la stiratura dei capelli. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di saperne di più.

Nanoplastia: che cos’è?

Ogni giorno ci sono nuovi trend per quanto riguarda i capelli, l’ultimo è un nuovo modo per avere capelli super lisci. La nanoplastia è infatti la rivoluzione per la stiratura dei capelli. Ma, che cos’è esattamente? Si tratta di un trattamento per avere capelli lisci e lucenti, pensato soprattutto per coloro che hanno la chioma riccia o crespa. Con questo trattamento i capelli si stirano grazie all’utilizzo di amminoacidi, collagene e acido ialuronico. Questa composizione permette di trattenere l’acqua all’interno del capello con effetto idratante, ottimo per contrastare secchezza e l’effetto crespo. In poche parole questo trattamento non solo liscia i capelli ma li nutre anche in profondità.

Nanoplastia: le controindicazioni

Come detto la nanoplastia è un trattamento che consente di avere i capelli extra lisci e super nutriti. Questo trattamento è adatto a chi ha una chioma riccia e indisciplinata. Si tratta di un trattamento molto intenso e perciò bisogna rifletterci molto bene prima di decidere di farlo. Vediamo infatti insieme quali sono le controindicazioni della nanoplastia:

Capelli sfibrati: per chi ha i capelli deboli questo trattamento potrebbe renderli ancora più deboli e sfibrati, in quanto viene utilizzata una piastra a temperatura molto elevata e viene passato dalle 12 alle 15 volte.

per chi ha i capelli deboli questo trattamento potrebbe renderli ancora più deboli e sfibrati, in quanto viene utilizzata una piastra a temperatura molto elevata e viene passato dalle 12 alle 15 volte. Non è reversibile: si tratta di un trattamento non reversibile, una volta trattato il capello non tornerà alla sua precedente forma.

Una alternativa alla nanoplastia è quella del botox per capelli. Vediamo ora di cosa si tratta.

Nanopalstia: l’alternativa è il botox sui capelli

Un’alternativa alla nanoplastia è rappresentata dal botox sui capelli. Attenzione, non ha niente a che fare col classico botulino o col filler in quanto in questo caso siamo di fronte a un trattamento naturale al 100%. Ma, che cos’è quindi l’hair botox? Si tratta di un trattamento tricologico che funziona come riempitivo, in pratica dona un effetto rimpolpante alla chioma. L’hair botox è un trattamento a base di proteine, amminoacidi, Vitamina B5, Vitamina E, complesso di collagene, antiossidante e olio di caviale. Questi componenti riescono a nutrire in profondità i capelli e risulta essere perfetto per chi ha i capelli spenti e fragili, oltre per chi è solito fare tinte. Ma adesso andiamo insieme a vedere quali sono i benefici del botox sui capelli:

Doppie punte: questo trattamento riduce la comparsa delle doppie punte e anche dell’effetto crespo;

questo trattamento riduce la comparsa delle doppie punte e anche dell’effetto crespo; Idratazione : idrata i capelli in profondità;

: idrata i capelli in profondità; Luminosità: si ottiene una chioma luminosa e sana;

si ottiene una chioma luminosa e sana; Voluminosità: si ottiene una chioma più voluminosa grazie all’effetto rimpolpante;

si ottiene una chioma più voluminosa grazie all’effetto rimpolpante; Purificazione: ha un effetto purificante, perfetto quindi per chi ha i capelli grassi con eccesso di sebo.

Il botx sui capelli è quindi una alternativa naturale alla nanoplastia. Il consiglio è comunque quello, se siete interessati a uno dei due trattamenti, di chiedere parere al vostro parrucchiere di fiducia.