La stagione del Capricorno e il suo stile unico

La stagione del Capricorno, che va dal 22 dicembre al 19 gennaio, porta con sé un’energia di determinazione e ambizione. Questo segno, governato da Saturno, è noto per la sua praticità e il suo approccio serio alla vita. Le Capricorno amano esprimere la loro personalità attraverso scelte stilistiche che riflettono la loro natura pragmatica, e il nail art non fa eccezione. Con una palette di colori che spazia dai toni terrosi ai blu navy, le unghie delle Capricorno sono un perfetto equilibrio tra eleganza e funzionalità.

Colori e design per unghie da Capricorno

Le Capricorno tendono a preferire manicure classiche e sobrie, come le micro French tips o le tonalità neutre che richiamano il concetto di “old money”. Tuttavia, non disdegnano anche design più audaci, come le unghie a stampa tartaruga o le finiture cromatiche delicate. Un esempio perfetto è rappresentato da Dove Cameron, una Capricorno nata il 15 gennaio, le cui scelte di nail art riflettono questa dualità. Le sue unghie neutre, insieme a decorazioni più avanguardistiche, mostrano come il segno possa abbracciare sia la tradizione che l’innovazione.

Idee di nail art per ogni occasione

Per le Capricorno che desiderano un look versatile, le unghie a stampa tartaruga sono un’ottima scelta, perfette per passare da riunioni di lavoro a cene eleganti. Durante le festività, i toni blu zaffiro con swirl e stelle brillanti possono aggiungere un tocco festoso. Le unghie in vetro taupe, con punte semi-trasparenti e finitura cat-eye magnetica, rappresentano una manicure moderna e minimalista. Se desideri un tocco di originalità, prova a dipingere semplici punti neri su ogni punta.

Le Capricorno amano anche il colore marrone cioccolato, e una finitura cromatica può dare un tocco di freschezza a questa scelta classica. Per chi è più audace, un design a blocchi di colore con tonalità di marrone, blu e verde è sicuramente da considerare. Per celebrare la stagione del Capricorno, puoi decorare le tue unghie “mannequin” con il simbolo del segno e stelle celesti in smalto dorato. Infine, le micro French tips rimangono un look intramontabile, perfetto per ogni occasione.

Le Capricorno sono associate a gemme blu come topazio, zaffiro e tanzanite. Perché non ispirarsi a queste pietre preziose con unghie che richiamano i loro colori? Anche una semplice tonalità di smalto latteo può essere elevata con una finitura cromatica a donut. Le unghie a aura blu navy, con un design a due tonalità, irradiano l’energia di questo segno, rendendole una scelta meravigliosa per l’intera stagione invernale.

Infine, per un design facile da ricreare a casa, prova una palette personalizzata di cinque diverse tonalità di smalto terroso per un look “Skittle” che rappresenta perfettamente il Capricorno. Con queste idee di nail art, ogni Capricorno può esprimere la propria personalità in modo chic e pratico.