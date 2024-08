Monica Setta è una giornalista, una scrittrice e una conduttrice televisiva italiana. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di conoscerla meglio.

Monica Setta, chi è: la vita

Monica Setta è una giornalista, una scrittrice e una delle più apprezzate conduttrici televisive del nostro Paese. Monica è nata a Brindisi il 5 agosto del 1964, ha quindi 60 anni ed è del segno zodiacale del Leone. E’ figlia di un dirigente di azienda e di una insegnante e si è diplomata al liceo Classico. Monica si è appassionata ben presto al mondo dell’informazione e la sua prima esperienza nel settore è stata con il Quotidiano di Brindisi. Dopo il diploma si è però trasferita a Rome dove si è laureata in filosofia all’Università La Sapienza. Dopo di che ha deciso di diventare una giornalista. Nel corso degli anni ha collaborato con riviste e testate importanti, quali Il Popolo, Nuovi Tempi, La Gazzetta di Mezzogiorno, Avvenire, Il Giorno, Il Messaggero e Il Corriere della Sera. Il suo esordio nel mondo della televisione è avvenuto nel 2002, prima su La 7 e poi in Rai. Sono davvero tanti i programmi che ha condotto nel corso della sua carriera.

Monica Setta: i traguardi

Monica Setta è una giornalista e una nota conduttrice televisiva. Come abbiamo appena vista, il suo esordio in televisione è avvenuto nel 2002, prima su La 7 poi in Rai, dove lavora tutt’ora. Sono davvero tanti i programmi da lei condotti, andiamo a vedere i più importanti:

“ Uno mattina in famiglia” : programma condotto per diversi anni, da ricordare l’edizione 2019/2020 che ha portato degli ottimi ascolti.

: programma condotto per diversi anni, da ricordare l’edizione 2019/2020 che ha portato degli ottimi ascolti. “Generazione Z”: trasmissione scritta da lei, che si concentra sui ragazzi nati tra il 1997 e il 2012.

trasmissione scritta da lei, che si concentra sui ragazzi nati tra il 1997 e il 2012. “Il Confronto“: politica, finanza, testimonianze esclusive nel programma che va in onda dal 2022.

Questi tre sono probabilmente i programmi più importanti condotti da Monica Setta, ma ce ne sono stati tanti altri come per esempio “DopoFestival”, “Domenica In”, “Storie Italiane”, Storie di donne al bivio” e “Safety Love”. Monica Setta per diversi anni ha lavorato anche in Mediaset, conducendo programmi quali “Domenica Live” e Pomeriggio Cinque”.

Monica Setta è anche una scrittrice, sono diverse le sue opere tra cui ricordiamo “Senza bavaglio: la Rai di oggi tra intrighi e politica”, “La perfezione non esiste”, “Quadrare i conti: manuale di economia per le famiglie” e “Italia, domani. Economia, famiglie e conflitti. Il futuro (felice) spiegato ai figli”.

Monica Setta: l’amore

Per quanto riguarda la vita privata di Monica Setta, la conduttrice televisiva ha sposato nel 1995 il giornalista del Tg5 Giuliano Torlontano, da cui ha avuto una figlia, Gaia, nata nel 2000. Nel 2011 Monica e Giuliano si sono separati, nessuno dei due ne ha mai rivelato i motivi. Nel 2021 Monica Setta ha rivelato di essere legata a un altro uomo di cui però non si conosce l’identità. Se volete saperne di più su Monica Setta la potete seguire sul suo profilo ufficiale di Instagram che a oggi ha oltre 70 mila follower.