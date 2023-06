Le clogs diventano la principale tendenza per la moda estate 2023: versatili e super cool, gli zoccoli sono tornati per restare: alla scoperta dei modelli evergreen da avere assolutamente!

La clogs-mania è ufficialmente tornata. Un odi et amo continuo, ma a quanto pare gli zoccoli sono tornati e non hanno intenzione di andarsene, specialmente nell’estate 2023. Le sfilate l’avevano anticipato e il trend è letteralmente esploso: la moda ha parlato e le clogs devono entrare obbligatoriamente in ogni scarpiera.

Moda estate 2023: le clogs di tendenza da avere assolutamente

Molto spesso criticate e ritenute poco fashion, le clogs hanno conquistato le passerelle delle principali fashion week del mondo e sono già ufficialmente entrate a fare parte delle tendenze primavera-estate 2023. Molte persone ancora associano le clogs ai vecchi modelli in legno poco cool, ma in realtà gli zoccoli sono tornati in auge e lo hanno fatto in modo contemporaneo, adattandosi molto bene agli stili del momento.

Tra i modelli maggiormente in trend per l’estate 2023 ci sono sicuramente gli zoccoli minimal: si tratta di un grande classico, tendenzialmente in pelle e senza tallone, con qualche dettaglio borchiato lungo il perimetro della forma del piede. Il tacco di solito è un plateau comodo di massimo 5cm e il risultato è sempre e comunque molto cool.

Dal modello classico minimal chiuso sul davanti, le clogs in estate diventano open toe e si sposano alla perfezione con le alte temperature. Oltre a essere aperte sul retro del piede, lo sono anche davanti, in una specie di sabot ma in versione clogs.

Accanto ai modelli minimal, però, c’è sempre una versione più audace. Sono stati alcuni brand di alta moda a volerli riproporre in una chiave più strong e alta. Etro, ad esempio, ha scelto di alzare il tacco e di “appuntire la punta”, ma è solo uno dei tanti esempi di clogs originali in circolazione.

Se siete amanti delle altezze, dunque, non vi resta che optare per tutte le clogs con tacchi alti e spessi: comode e alla moda, si abbineranno a ogni vostro outfit estivo.

Se, invece, di tacchi non ne volete proprio sapere, non vi resta che optare per le flat clogs, ossia le clogs senza alcun tipo di tacco. In questo caso il modello è molto essenziale (ma non per questo meno cool) e può proporre sia il tallone completamente scoperto, sia un cinturino in stile sabot molto trendy.

I modelli di clogs in commercio sono tantissimi: dai classici colori, ai dettagli borchiati, alle fibbie spesse e alla suola in puro legno o dipinta. La clogs-mania vi conquisterà!

Moda estate 2023: come abbinare le clogs al meglio

Abbinare le clogs non sarà un compito così complesso. Gli zoccoli di legno sono tornati per vincere i pregiudizi e per creare stili unici e perfetti. L’estate 2023 vede le clogs abbinate sia a mini-abiti leggeri e svolazzanti, sia a outfit più composti, come completi in lino, pantaloni ampi e crop top e, ovviamente, gli immancabili jeans. Se durante il periodo autunnale si portavano anche con collant e calzettoni di lana, ora che le temperature cominciano a salire, le clogs accolgono il piede nella sua natura e si sposano molto bene con ogni look. I giudizi negativi, una volta indossate le clogs, voleranno via come l’aria.