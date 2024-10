Il tailleur con gonna è il completo must have dell’autunno inverno 2024 2025. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, come indossarlo al meglio.

Tailleur con gonna: il completo must have dell’autunno inverno 2024 2025

Il tailleur in passato era un completo prettamente maschile, ma ecco che già da qualche anno è diventato un completo must have anche per noi donne, sia nella combo giacca più pantalone, sia nella combo giacca più gonna. Il tailleur con gonna è senza dubbio super femminile e super elegante, perfetto quindi per andare ad esempio in ufficio, ma in realtà anche per essere indossato in tante altra occasioni. Di recente abbiamo visto il tailleur con gonna anche sulle passerelle dell’alta moda, come Prada che ha portato in passerella un tailleur di colore grigio con gonna longuette cha ha attirato l’attenzione di tutti. Prima di andare a vedere insieme come indossare al meglio il tailleur con gonna, soffermiamoci sui colori su cui puntare per questo autunno inverno 2024 2025.

Tailleur con gonna: i colori di tendenza dell’autunno inverno 2024 2025

Come abbiano appena visto, il tailleur con gonna è il completo di tendenza dell’autunno inverno 2024 2025, elegante e raffinato, simbolo di empowerment femminile. Ma, prima di vedere come abbinarlo al meglio, quali sono i colori di tendenza di queste stagioni fredde? Vediamoli insieme:

· Nero : colore evergreen, colore sempre di tendenza, colore abbinabile un pò con tutti gli altri colori. Per un evento formale ecco che un completo giacca e gonna di colore nero è la scelta giusta.

: colore evergreen, colore sempre di tendenza, colore abbinabile un pò con tutti gli altri colori. Per un evento formale ecco che un completo giacca e gonna di colore nero è la scelta giusta. Marrone: in autunno è il colore di tendenza, il classico colore autunnale. Un tailleur con gonna di colore marrone quindi va benissimo, soprattutto nelle nuance più scure.

in autunno è il colore di tendenza, il classico colore autunnale. Un tailleur con gonna di colore marrone quindi va benissimo, soprattutto nelle nuance più scure. Bordeaux : è ufficialmente il colore di tendenza dell’autunno inverno 2024 2025, quel rosso simile al colore del vino. Il tailleur giacca e gonna bordeaux è una scelta super cool, super femminile, super elegante.

: è ufficialmente il colore di tendenza dell’autunno inverno 2024 2025, quel rosso simile al colore del vino. Il tailleur giacca e gonna bordeaux è una scelta super cool, super femminile, super elegante. Grigio: infine il grigio è un altro colore di tendenza in queste stagioni, scelta perfetta soprattutto per l’ufficio.

Tailleur con gonna: come abbinarlo questo autunno inverno 2024 2025

Dopo aver visto insieme quali sono i colori di tendenza dell’autunno inverno 2024 2025 per il tailleur con gonna, andiamo a vedere insieme come abbinarlo al meglio: