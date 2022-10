Nella prima puntata de Il Collegio 7, andata in onda il 18 ottobre 2022 su Rai 2, vedremo gli allievi tagliarsi i capelli a vicenda seguendo le istruzioni della professoressa di laboratorio di acconciatura chiamata Annalisa Bufacchi. Chi è?

Annalisa Bufacchi: chi è?

Annalisa Bufacchi è la nuova insegnante di laboratorio di acconciatura che vedremo nella settima edizione de Il Collegio 7. Cercherà di insegnare agli allievi come curare l’estetica dei capelli. Dal suo profilo Instagram possiamo notare questa sua passione per il mondo dell’hair style e del make up. Nella prima puntata aiuterà i ragazzi a tagliarsi i capelli come venivano portati a scuola durante gli anni ’50. Ci riusciranno?

Annalisa Bufacchi è la nuova professoressa de Il Collegio

Martedì 18 ottobre 2022 è andata in onda la prima puntata de Il Collegio 7 su Rai 2. L’ambientazione scelta per questa edizione è il 1958. La scuola media era organizzata in due percorsi: uno per l’avviamento professionale e uno per chi decideva di proseguire gli studi. Le lezioni stanno per ricominciare e le classi sono già state formate, sono due: la A e la B.

Ci saranno delle novità in fatto di materie e professori. Nel corpo docenti troveremo: Andrea Maggi come professore di italiano, Marie France Baron per francese, Beatrice Fumagalli per storia e geografia, Giovanni Belli per matematica e fisica, Guido Airoldi per disegno ed educazione artistica, Alberto Zanetti per canto, Andrea Zilli per dattilografia, Mauro Simonetti per educazione fisica e Annalisa Bufacchi per laboratorio. I ragazzi dovranno seguire le regole e prendere parte alle lezioni. Saranno controllati dai sorveglianti Lucia Gravante e Matteo Caremoli. Tutti gli avvenimenti verranno raccontati dalla voce narrante di Nino Frassica. Il preside del collegio è sempre Paolo Bosisio.