Maxima è la Regina d’Olanda, vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di conoscerla meglio.

Maxima, Regina d’Olanda: chi è

Maxima Zorreguieta Cerutti è la regina consorte d’Olanda, poiché sposata con il re Willem-Alexander. Maxima è nata il 17 maggio del 1971 in Argentina, precisamente a Buenos Aires, ha quindi 53 anni ed è del segno zodiacale del Toro. Maxima è figlia del politico Jeorge Oracio Zorreguieta e di Maria Del Carmen Cerutti de Zorreguita, ha due fratelli, una sorella (morta suicida) e tre sorellastre. Nel 1995 Maxima si è laureata in Argentina in Economia e, mentre studiava, ha lavorato presso la Mercado Abierto SA, dove si occupava della ricerca di software applicati ai mercati finanziari. Dopo ha anche lavorato a Buenos Aires nel reparto vendite della Boston Security SA e, fino al 1998, ha invece lavorato presso la HSBC James Capel Inc. a New York, in qualità di vice presidente of Latin American Insitutionale Sales. Tra le altre cariche che ha ricoperto, ricordiamo che è stata impiegata presso EU Representative Office della Deutche Bank a Bruxelles. E’ nel 1999 che conosce colui che sarebbe poi diventato suo marito. Per quanto riguarda le sue passione, Maxima ama molto lo sport, soprattutto lo sci e l’hockey.

Maxima, Regina d’Olanda: gli amori, gli scandali

Nell’aprile del 1999, a Siviglia, Maxima ha conosciuto, per puro caso, Guglielmo Alessandro, all’ora erede al trono dei Paesi Bassi. Maxima decide così di traferirsi in Belgio, a Bruxelles, per stare più vicina a Guglielmo. Il fidanzamento ufficiale tra Maxima e Guglielmo si è svolto in diretta tv nel marzo del 2001 e, nel luglio dello stesso anno il Parlamento ha approvato l’unione tra i due. Tra l’altro, pare che la richiesta di matrimonio da parte di Guglielmo sia avvenuta mentre pattinavano. Il matrimonio tra Maxima e Guglielmo Alessandro si è celebrato ad Amsterdam il 2 febbraio del 2002. Il padre di Maxima, ex ministro durante la dittatura del generale Videla, non è stato invitato al matrimonio. Nel 2013, a seguito dell’abdicazione della Regina Beatrice, Guglielmo Alessandro è diventato Re, e Maxima è diventata regina consorte. La coppia ha avuto tre figli, ovvero Caterina Amalia, che è l’erede al trono, Alexia e Ariane. Da quando è diventata regina d’Olanda, Maxima ha il compito di supportare il marito nei suoi doveri di re. Maxima, tra l’altro, è molto amata dal popolo olandese.

Maxima, Regina d’Olanda: la serie tv su Rai 1

Se volete saperne di più su Maxima d’Olanda, potere vedere la serie tv “Maxima” su Rai 1, dedicata proprio a lei. La serie esplora non solo la vita di Maxima ma anche il suo percorso da quando è diventata regina consorte. Grande attenzione anche al rapporto con il padre, Jeorge Zorreguieta. A vestire i panni di Maxima troviamo l’attrice Delfina Chaves, anche lei argentina proprio come Maxima. La serie è andata in onda il 2 e il 3 settembre scorsi ma si può vedere su RaiPlay. Secondo molti è destinata ad avere lo stesso grande successo di “The Crown”.