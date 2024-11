Collant da sposa, come si portano oggi? Quali sono le nuove tendenze matrimonio? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Collant da sposa: le nuove tendenze matrimonio

Anche nel mondo Bridal le tendenza cambiano continuamente. Oggi ci soffermeremo sui collant, accessorio che oggi diventa centrale. Infatti, gli abiti da sposa stanno cambiando, stanno infatti sempre più spopolando quelli corti, quelli quindi che lasciano le gambe in bella vista. Ecco così che i collant sono pronti a prendersi la scena per valorizzare ancora di più le gambe della sposa. Dai modelli in pizzo a quelli in tulle passando per i decori 3D, la scelta è davvero ampia! Andiamo quindi a vedere insieme come le spose portano oggi i collant.

Collant da sposa: oggi si portano così

Come abbiamo appena visto, i collant da sposa si apprestano a essere i protagonisti delle tendenze matrimonio 2024-2025. Oggi che le gambe della sposa sono molto più in vista rispetto al passato, in quanto gli abiti sono sempre più corti, andiamo a vedere insieme quali sono i collant da sposa di tendenza:

Pizzo : il pizzo è sempre più di tendenza e quindi anche i collant sposa in pizzo sono la scelta azzeccata. Sexy ed eleganti allo stesso tempo, in grado di dare quel tocco originale in più all’intero look. Di grande tendenza i collant da sposa in pizzo con dettaglio floreali.

: il pizzo è sempre più di tendenza e quindi anche i collant sposa in pizzo sono la scelta azzeccata. Sexy ed eleganti allo stesso tempo, in grado di dare quel tocco originale in più all’intero look. Di grande tendenza i collant da sposa in pizzo con dettaglio floreali. Tulle: anche il tulle è di grande tendenza, per un look elegante e sofisticato.

anche il tulle è di grande tendenza, per un look elegante e sofisticato. Fantasia a pois: i polka dots stanno tornando protagonisti, anche nel mondo Bridal. Quindi ecco che i collant con piccoli pois sono tra le tendenze matrimonio 2024 2025.

i polka dots stanno tornando protagonisti, anche nel mondo Bridal. Quindi ecco che i collant con piccoli pois sono tra le tendenze matrimonio 2024 2025. Decori 3D: infine per chi vuole osare, ecco che i collant con decori 3D sono la scelta giusta, originale, sexy e anche super chic.

I nuovi collant da sposa sono quindi fatti per sorprendere, per far ricadere l’attenzione sulla gambe, per dare quel tocco originale in più al proprio look.

Collant da sposa: quale scegliere?

I collant da sposa sono la nuova tendenza Bridal. In pizzo, in tulle, con decori 3D o con fantasia a pois, la scelta è ampia. Per scegliere quello giusto per il giorno più importante della nostra vita per prima cosa bisogna capire quale, tra questi, sta meglio con l’abito da sposa che abbiamo scelto. Dopo di che, altro fattore, da considerare, è ciò che vogliamo ottenere. Vogliamo un look che sia più sexy, che sia più elegante, che sia più originale eccetera. A questo punto è possibile prendere una decisione, facendo magari anche qualche prova o facendosi consigliare da esperti. L’importante è, però, che qualunque sia la scelta vi sentiate a vostro agio. E’ un giorno troppo importante per sentirsi a disagio, per essere insicure quindi, se indossando dei collant troppo eccessivi non vi sentite a vostro agio meglio puntare su una scelta classica e sobria. Insomma, è pur sempre il vostro giorno!