In tessuto, peel off, idratante o purificante, sono le tipologie di maschera viso per una pelle luminosa e idratata per questa stagione.

Nel periodo autunnale e invernale, a causa dei fattori esterni come il freddo e le basse temperature, diventa importante prendersi cura della pelle del viso. Per poterlo fare, la maschera viso è un trattamento di bellezza indicato anche grazie alle tante tipologie presenti in commercio e che presentiamo nei paragrafi successivi.

Maschera viso per l’inverno

Si tratta di una vera e propria coccola di bellezza che non può assolutamente mancare all’interno della propria skin care e beauty care. La maschera viso permette di prendersi cura della pelle del viso affinché sia tonica e vellutata in modo da affrontare il periodo invernale e le varie intemperie che si presentano danneggiando l’epidermide.

Un prodotto ricco di principi attivi solitamente naturali che, grazie alle loro proprietà, proteggono e idratano la pelle. Sono dei veri e propri bagni di bellezza per la pelle ed è importante sceglierla nel modo giusto, a seconda del proprio tipo di pelle. Si consiglia di applicarla almeno 1 o 2 volte a settimana, anche se è bene leggere le istruzioni sulla confezione.

Si possono anche fare due tipi di maschera viso a seconda delle proprie necessità e bisogni. La cosa importante in un trattamento del genere è non superare mai il tempo di posa dal momento che può causare dei danni soprattutto se si tratta di acidi esfolianti. Si consiglia di rispettare il tempo di applicazione senza eccedere perché non va a migliorare i benefici del prodotto.

La mattina, appena svegli oppure la sera, dopo una giornata stancante, è sicuramente il periodo migliore per applicarla sul viso. Basta applicarle sempre sulla pelle pulita con detergente e un po’ d’acqua per poi tamponare con un asciugamano morbido. Si consiglia di usare un pennellino o spatola per applicarla in modo uniforme e rispettare poi il tempo di posa.

Maschera viso: tipologie

Un prodotto come la maschera viso va scelta in base al tipo di pelle che può essere grassa, secca o anche ricca di impurità oppure acne, brufoli, ecc. Ci sono tre grandi categorie: idratante, purificante ed esfoliante, che si suddividono in altre micro-categorie. Sono da scegliere in base alla propria esigenza epidermica in modo da non danneggiare la pelle.

Ci sono maschere purificanti, note anche come maschere di bellezza che hanno il compito di contrastare le impurità come i punti neri o l’eccesso di sebo. Sono adatte soprattutto per un tipo di pelle mista o grassa e ricche di elementi come l’argilla, i fanghi termali, la liquirizia, compreso l’eucalipto, ecc. Le peel off, ma anche in tessuto sono maschere da applicare sul viso per una pelle setosa.

Ci sono poi tipologie di maschera viso che purificano senza asciugare troppo, ovvero le maschere detox che detossinano e puliscono in profondità. Liberano la pelle dalle tossine per un colorito luminoso e lucente. Sono per pelli normali, grasse, ma indicate anche per pelli secche e contengono principi come aloe, lavanda che hanno proprietà calmanti e antibatteriche.

Un altro tipo di maschera viso molto nota e popolare è la black mask, ovvero di colore scuro che contrasta le impurità e i punti neri, senza seccare e danneggiare la pelle. Vi sono poi le maschere idratanti che idratano in profondità e migliorano l’elasticità dell’epidermide. Le maschere lenitive, come si intuisce dal nome, proteggono da agenti e fattori esterni, soprattutto nei periodi freddi.

Maschera viso: offerte Amazon

Per trovare le migliori offerte e viso su questo trattamento di bellezza, il noto e-commerce di Amazon è la scelta ideale. Cliccando sulla foto si trovano le offerte e caratteristiche. La classifica qui sotto stila la lista di tre tipologie di maschera viso che sono molto apprezzate e desiderate indicate per ogni esigenza epidermica.

1)Maschera viso di Plantifique

Una tipologia idratante e purificante a base di elementi naturali come l’argilla, il mirtillo, la spirulina, il tea tree, l’avocado e la calendula che restringe i pori, disintossica la pelle e combatte l’acne. Non causa irritazioni e si può applicare fino a due volte a settimana. Lascia il viso morbido proprio grazie ai componenti al suo interno.

2)Glam Up Tissue Mask BTS 12

Sono un set di 12 maschere viso a base di componenti come il tea tree, il tè verde, il melograno, burro di karitè, menta piperita, aloe, limone, ecc. Sono maschere indicate per ogni condizione e tipo di pelle. Sono in tessuto molto rinfrescanti e restringenti per la pelle e i pori. Da usare per ogni esigenza della pelle traendone ottimi risultati.

3)Purifypro maschera viso purificante alla curcuma

Una maschera a base di argilla e curcuma, quindi di colore arancione, che detossina la pelle, toglie i punti neri. Ha proprietà idratanti e antirughe. Ottima come illuminante e anche come contorno occhi. Una maschera indicata anche per la pelle dell’uomo. Molto fresca e adatta a ogni tipo di pelle rendendola maggiormente luminosa e liscia.

Per risparmiare, è possibile anche realizzare la maschera viso a casa a base di ingredienti naturali.

