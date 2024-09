A partire da oggi giovedì 5 settembre, nelle sale cinematografiche debutta “Quasi a casa“, l’opera prima di Carolina Pavone, presentata di recente al Festival di Venezia 2024. La protagonista di questo film è Maria Chiara Arrighini, giovane attrice emergente che sta attirando l’attenzione del pubblico. Ma cosa sappiamo su di lei? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

La carriera di Maria Chiara Arrighini

Classe 1998, Maria Chiara Arrighini è nata il 4 luglio a Brescia. La sua passione per la recitazione è nata, come lei stessa ha rivelato, “nel più classico dei racconti”: nelle recite scolastiche del liceo. In cinque anni, ha partecipato a cinque produzioni diverse, esperienze che l’hanno profondamente motivata a intraprendere la carriera di attrice. Dopo aver conseguito il diploma presso il liceo scientifico A. Calini, è stata ammessa all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio D’Amico, dove si è diplomata nel 2021. Durante il suo percorso accademico, ha lavorato in importanti opere teatrali come “Hotel Goldoni“, diretta da Antonio Latella, e ha partecipato a studi su testi di autori celebri come “Il Giocatore” di Dostoevskij, sotto la direzione di Sergio Pierattini, e “Le False confidenze” di Marivaux. Nel corso della sua breve ma intensa carriera, si è dedicata principalmente al teatro. Il suo debutto sul grande schermo avviene con il film “Quasi a casa“, dove spicca il suo innato talento.

La vita privata di Maria Chiara Arrighini

Nella vita privata, Maria Chiara Arrighini è una persona estremamente riservata, ma in occasione del suo debutto cinematografico ha condiviso con il pubblico le sue emozioni attraverso diverse interviste. Ha descritto il film come una sfida entusiasmante, ma anche un’importante opportunità per esplorare e dare voce alle sue emozioni in modo autentico. Ma non è tutto qui, perché l’attrice è una giovane donna dai mille talenti. Oltre alla recitazione, nutre una profonda passione per la danza contemporanea, la ginnastica artistica, la ginnastica acrobatica e la scherma. E, last but not least, il canto è un’altra delle sue grandi passioni. Ironia della sorte, nel film in cui è protagonista, interpreta proprio un’aspirante musicista. Non solo ha la possibilità di mettere in luce le sue doti artistiche come attrice, ma ha anche l’opportunità di esprimere il suo talento vocale, rendendo il suo debutto sul grande schermo ancora più memorabile. Visti i presupposti, siamo certi che la giovane attrice farà grande strada nel mondo del cinema!