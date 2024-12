Un appuntamento imperdibile con Domenica In

Il prossimo domenica 15 dicembre, dalle ore 14 alle 17.10, torna in onda su Rai1 la quattordicesima puntata di Domenica In, condotta dalla sempre amata Mara Venier. Questo programma, che ha saputo conquistare il cuore di oltre due milioni e mezzo di spettatori ogni settimana, si prepara a regalare momenti di intrattenimento e approfondimento, spaziando tra cinema, musica e gossip.

Ospiti d’eccezione e nuove storie

In questa puntata, il pubblico avrà l’opportunità di assistere a un’intervista esclusiva con Alessandro Siani e Leonardo Pieraccioni, protagonisti del nuovo film Io e te dobbiamo parlare, in uscita il 19 dicembre. La pellicola racconta le avventure di due poliziotti, Antonio e Pieraldo, le cui vite si intrecciano in modi inaspettati, creando situazioni comiche e drammatiche. La presenza di questi due attori, noti per il loro umorismo e il loro carisma, promette di rendere la puntata ancora più coinvolgente.

Federica Pellegrini e il mondo della danza

Un altro ospite atteso è Federica Pellegrini, la celebre ex campionessa di nuoto, che attualmente sta vivendo una nuova avventura come ballerina a Ballando con le Stelle. Federica si racconterà in un’intervista che esplorerà non solo la sua carriera sportiva, ma anche la sua vita privata. In studio, sarà accompagnata dal suo maestro di ballo, Pasquale La Rocca, che la sostiene in questo percorso di crescita e sfida personale.

Musica e celebrazioni con Ivana Spagna

Non mancherà la musica, con la presenza di Ivana Spagna, che festeggerà il suo 70° compleanno il prossimo 16 dicembre. La cantante si esibirà con alcuni dei suoi successi più amati, come Gente come noi e Il cerchio della vita, e presenterà il suo nuovo singolo T’amo, T’amo, T’amo, in collaborazione con il DJ Nuzzle. La sua energia e il suo talento sono sempre un grande richiamo per il pubblico.

Un gradito ritorno e nuove letture

Infine, il salotto di Mara Venier accoglierà anche Lino Banfi, un volto noto della televisione italiana, e il giornalista e scrittore Aldo Cazzullo, che presenterà il suo ultimo libro Il Dio dei nostri padri, attualmente in vetta alle classifiche di vendita. La varietà degli ospiti e dei temi trattati rende ogni puntata di Domenica In un evento da non perdere, capace di intrattenere e informare il pubblico.