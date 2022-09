Visto l'arrivo della stagione autunnale, è bene procurarsi alcuni prodotti must have da mettere dentro la trousse dei trucchi. Ma quali sono le tendenze make up per l'autunno?

L’estate sta finendo e l’attenzione è rivolta verso le sfilate autunno-inverno 2022-2023 che ci suggeriscono quali saranno le nuove tendenze per il make up dedicate all’autunno 2022. Si punta sul contrasto tra nude e colori decisi.

Si abbandonano le classiche e banali tonalità del marrone da sempre considerato il colore autunnale per eccellenza. Si osa in fatto di ombretti, gloss e rossetti invece per la base si rimane sul nude e sull’effetto rugiada, molto naturale e luminoso. Quali sono i nuovi trend?

Ombretto blu

Sembrerebbe che per questa stagione il blu si sia preso il primo posto sul podio delle tonalità degli ombretti. In tutte le sue sfumature vengono posti sulla parte interna dell’occhio e accostate a colori forti come il giallo, il verde e il viola.

Lo ritroveremo non soltanto nel make up ma anche nell’abbigliamento e negli accessori soprattutto. Off White scegli il blu elettrico, forte, deciso pieno di potenzialità adatto ad esprimere la propria essenza e personalità. Rappresenta un must have all’interno della trousse.

Effetto nude

Il trucco nude è in assoluto il più naturale, facile e veloce tra tutti i make up. Le nuance del nude vanno dal beige al marrone scuro e sono state studiate per adattarsi a tutte le tipologie di pelle. Tutto si basa sul contouring ovvero sulla valorizzazione dei tratti somatici usando colorazioni più scure e illuminanti che andranno a dare volume al viso. Questo effetto nude è molto amato dalle sorelle Kardashian- Jenner e non vale solo per la base ma anche per gli ombretti e per i gloss. Il segreto sta nella sua versatilità perché l’incarnato rimane naturale mentre gli occhi si possono intensificare con le tonalità più scure del marrone. I prodotti per realizzare un trucco di questo tipo sono: illuminante, terra, blush, mascara ciglia, un gloss trasparente e i pennelli da sfumatura.

Rossetto rosso

Il rossetto rosso sembrava passato di moda ma in realtà quest’anno torna come protagonista all’interno del mondo beauty. Si può variare e scegliere se si preferisce una texture opaca oppure bold, lucida. Se si vuole completare il look rendendolo sensuale e grintoso si può optare per uno smokey eyes nero oppure su un eyeliner in versione kitten, da gatta. C’è chi invece sceglie tonalità come quelle del rosso da portare ogni giorno e in quel caso la soluzione migliore è puntare sulla semplicità: base nude e ciglia pitturate di nero. Dior beauty ha dedicato un’intera collezione alle nuance dei rossi, dalla più chiara alla più scura.

Effetto glowy

Quello su cui si vuole porre l’attenzione sono gli occhi e le labbra. Gli ombretti possono essere in polvere o in crema e sono adatti a dare alla palpebra un effetto satinato e bagnato. Vengono sfumati creando così smokey eyes intensi oppure stesi in modo da creare un colorblock deciso e audace. Dalle ultime tendenze di Tik Tok emergono i filessi olografici e strass intorno agli occhi in stile Euphoria.

Bleached eyebrows

Le bleached eyebrows sono le sopracciglia decolorate o schiarite. Si tratta del nuovo beauty trend diventato famoso dopo la partecipazione al Met Gala di Kendall Jenner. La modella ha sfoggiato le sue bleached eyebrows, molto chiare rispetto al colore dei suoi capelli creando così un forte contrasto e alimentando anche molte critiche. Sembrerebbe però che molte persone abbiano iniziato a copiare questa nuova tendenza senza usare decolorazioni ma usando i trucchi.