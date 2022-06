Pare che l’estate 2022 sia il momento adatto per uscire dagli schemi e gridare al mondo intero una sola parola: autodeterminazione.

Tra le tendenze che maggiormente hanno colpito le celebrità vi è il nude effect, letteralmente l’effetto nudo. L’obiettivo principale? Colpire, fare parlare, dichiarare che la libertà deve per forza fare parte della vita di tutte le persone e dei loro corpi, in particolare quelli delle donne.

Il nude effect delle celebrità

In circolazione da qualche mese, il nude effect ha preso maggiormente piede nell’ultimo periodo; basti pensare a Chiara Ferragni che proprio qualche giorno fa ha postato sul suo Instagram un outfit pazzesco: pantalone ampio bianco/panna e una maglietta “seconda pelle” brandizzata Jean-Paul Gualtier (collaborazione nata con la stylist Lotta Volkova) che rappresenta seno e addome completamente nudi. Una scelta molto audace che però nasconde un messaggio molto più profondo di quello che si possa pensare: My body, My choice – come specifica l’imprenditrice digitale.

Anche l’influencer Kylie Jenner ha detto “sì” all’effetto nudo, indossando un naked bikini che oltre a trarre in inganno per i primi secondi, vuole celebrare il corpo femminile in tutta la sua meraviglia. La didascalia del post, tra l’altro, è un messaggio chiaro e diretto: Free the Nipple, perché, come bene sappiamo, Instagram è solito bannare i contenuti dove risultano visibili i capezzoli e no, non quelli maschili.

Apripista di uno dei maggiori trend dei vip dell’estate 2022 può essere considerata Bella Hadid; vi ricordate il suo outfit super psichedelico e dai colori accesi firmato Gualtier x Y/Project? Impossibile dimenticarselo.

Anche Bella Thorne optò per un nude effect alla prima del film Morbius con Jared Leto: dai toni caldi e dark tra il rosso e il nero, l’effetto seconda pelle è rimasto indelebile agli occhi dei più.

L’effetto nudo trae in inganno ma parla chiaro

Lo scopo del nuovo trend per l’estate 2022 è sicuramente trarre in inganno; a primo acchito l’occhio resta confuso e non capisce effettivamente che cosa stia guardando, ma poco dopo si rende conto della verità. Resta il fatto che l’effetto è wow, soprattutto perché non si è abituati a vedere outfit così audaci e diretti, ma come si dice: c’è sempre una prima volta.

Vedremo dunque look illusori dalle sfumature maliziose, ma è anche questo il senso del nuovo trend: uscire dalla rigidità che permea la società, parlare chiaro, fare capire che la libertà è anche vestirsi come si vuole senza paura del giudizio altrui.

Al posto di scollature profonde, spacchi e dettagli cut-out (altra tendenza, soprattutto nei costumi 2022), i vip decidono di osare attraverso l’effetto nudo e i suoi giochi di luce, ombra e colore.

Non si tratta di un mero capo d’abbigliamento, bensì di un messaggio forte, una denuncia sociale che parte dalle donne e vuole arrivare al mondo.

Ricordiamolo bene: My Body, My Choice e questo vale sempre, in ogni sitauzione della vita.

Perché la libertà deve essere garantita sempre, a maggiore ragione se si tratta di corpi: il vestito che si decide di indossare non determina la persona, ma può aiutare a lanciare messaggi importanti, anche (e soprattutto) per le nuove generazioni.