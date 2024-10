Direttamente dal Giappone arriva una nuova tendenza make up, ovvero il trucco Igari. Ma, che cos’è? Come si ricrea? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Trucco igari: che cos’è?

Il nuovo trend make up arriva direttamente dall’Oriente, più precisamente dal Giappone e si tratta del trucco Igari. Credo che tutte voi avete presente come sono le ragazze giapponesi, che si fanno notare per la loro pelle luminosa, le guance rosate e gli occhi grandi. Ecco, queste sono proprio le caratteristiche del trucco Igari: guance piene e rosate, incarnato luminoso e occhi grandi. Il trucco Igari è divenuto famoso grazie alla truccatrice Igari Shinobu, da cui appunto prende il nome questo nuovo trend make up. Un nuovo beauty look che quindi si focalizza su pochi punti ma che richiede una certa precisione per ottenere un risultato ottimale. Diciamo che riprende l’hangover make up, che è molto popolare proprio in Oriente. Ma andiamo adesso a vedere insieme come fare per realizzare il trucco Igari.

Trucco Igari: come si realizza?

Come abbiamo appena visto, il trucco Igari è il nuovo trend make up che arriva direttamente dal Giappone: guance piene e rosate, incarnato luminoso e occhi grandi sono le caratteristiche di questo tipo di make up. Se avete voglia di provare a realizzarlo, vediamo adesso insieme come fare:

Base : la base make up deve essere assolutamente perfetta al fine di ottenere un risultato ottimale. Il consiglio è di utilizzare una BB Cream che, oltre a coprire le varie discromie della pelle, idrata anche.

: la base make up deve essere assolutamente perfetta al fine di ottenere un risultato ottimale. Il consiglio è di utilizzare una BB Cream che, oltre a coprire le varie discromie della pelle, idrata anche. Fondotinta : importante al fine di enfatizzare le zone luce zone del viso, da applicare quindi sopra il mento, sotto agli occhi e nella parte centrale del viso e della fronte.

: importante al fine di enfatizzare le zone luce zone del viso, da applicare quindi sopra il mento, sotto agli occhi e nella parte centrale del viso e della fronte. Correttore : utilizzare per uniformale la pelle.

: utilizzare per uniformale la pelle. Blush : è probabilmente il cosmetico più essenziale per ottenere il trucco Igari. Puntare su colorazioni rosate. Applicatelo sulle guance e poi con l’aiuto di un pennello sfumatelo dalla parte alta dello zigomo fino ad arrivare al dorso del naso. Nella zona sotto gli occhi il colore va accentuato.

: è probabilmente il cosmetico più essenziale per ottenere il trucco Igari. Puntare su colorazioni rosate. Applicatelo sulle guance e poi con l’aiuto di un pennello sfumatelo dalla parte alta dello zigomo fino ad arrivare al dorso del naso. Nella zona sotto gli occhi il colore va accentuato. Illuminante : altro cosmetico essenziale per ottenere un incarnato luminoso tipico delle ragazze giapponesi. Applicarlo sul dorso del naso e sugli zigomi.

: altro cosmetico essenziale per ottenere un incarnato luminoso tipico delle ragazze giapponesi. Applicarlo sul dorso del naso e sugli zigomi. Matita occhi: gli occhi vanno ingranditi, con la matita quindi si deve definire la linea superiore allungando però la codina verso esterno e non verso l’alto. Usando poi un matitone si riesce ad allungare lo sguardo. Esso va passato sulla linea infra cigliare inferiore.

gli occhi vanno ingranditi, con la matita quindi si deve definire la linea superiore allungando però la codina verso esterno e non verso l’alto. Usando poi un matitone si riesce ad allungare lo sguardo. Esso va passato sulla linea infra cigliare inferiore. Ombretto : puntare su tonalità rosate da stendere sull’intera palpebra.

: puntare su tonalità rosate da stendere sull’intera palpebra. Mascara : infine un bel mascara volumizzante per completare il trucco occhi.

: infine un bel mascara volumizzante per completare il trucco occhi. Labbra: puntare su un rossetto rimpolpante.

Trucco Igari: l’importanza della skincare

Al fine di ottenere un trucco Igari perfetto prima di truccarsi è essenziale fare una corretta skincare. La pelle infatti va preparata se volete ottenere un trucco luminoso, caratteristica del trucco Igari. Dopo la detersione la cute va idratata a dovere con siero e crema. Prima magari fare anche uno scrub. Anche le labbra vanno idratate prima di applicare rossetto o lucidalabbra.