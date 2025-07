Sheer tint: l’alternativa al fondotinta

Il fondotinta è uno dei prodotti di make up maggiormente amato e apprezzato. Quando però le temperature cominciano ad aumentare si consiglia di optare per formule leggere come le sheer tint, un vero e proprio trend. Qui scopriamo le proprietà e le caratteristiche di questo prodotto e l’applicazione sul viso per renderlo radioso.

Sheer tint

Sono la giusta alternativa al fondotinta dal momento che le sheer tint si distinguono per essere in una formulazione molto più leggera e cremosa, quindi indicata per la stagione calda. Permettono di fornire un aspetto curato e delicato al viso anche perché maggiormente leggere quindi l’incarnato appare migliore e luminoso.

Sono poi a base di sostanze attive che hanno proprietà idratanti come l’acido ialuronico o altri filtri solari dando così una buona protezione alla pelle. Sono delle creme colorate che proteggono la pelle, idratano l’epidermide e uniformano la pelle rispondendo a ogni esigenza anche in una stagione calda come l’estate.

Le sheer tint si applicano facilmente come fossero delle normali creme per il giorno. Sono indicate per ogni tipo di pelle ma nel caso di una pelle maggiormente mista o sensibile sarebbe meglio optare per una cipria prima di questa formula. Per un effetto più radioso si consiglia di miscelarla con un illuminante adatto alla propria pelle.

Considerando l’alta richiesta sono tantissimi i brand che propongono formule del genere che sono molto leggere e modulabili. Vanno a uniformare l’incarnato evitando di appesantirlo troppo. I brand come Lancome o Estée Lauder le propongono in vari modi da applicare per un viso più luminoso.

Sheer tint: proprietà

Sono una vera e propria tendenza per quanto riguarda il make up della stagione estiva dal momento che le sheer tint sono leggere ma anche performanti quindi efficaci. Piacciono perché sono in grado di unire la leggerezza della crema insieme ai benefici e agli effetti di un fondotinta. Sono formule fluide e fresche soprattutto nella stagione calda.

Sono note anche con il nome di tinted moisturizer e possono essere considerate una sorta di ibrido tra le creme BB e CC. Sono sicuramente considerate una nuova frontiera della skincare ma anche del trucco in generale. L’obiettivo principale è uniformare la pelle evitando di appesantirla troppo anche grazie al fatto che siano leggere.

Le sheer tint si possono usare nel momento stesso in cui le altre formule come il fondotinta cominciano a essere maggiormente presenti. Sono amate per il risultato naturale e trasparente che mostrano e anche perché, con l’applicazione di queste creme, la pelle ne guadagna sia in freschezza che in luminosità.

Sheer tint: acquisti online

Un prodotto di Bellezza da comprare direttamente da Amazon con offerte e promozioni al riguardo. Se si visualizza l’immagine si notano le caratteristiche del prodotto. Qui presentiamo una classifica con i tre migliori sheer tint da applicare alla pelle in base al proprio fototipo e scelti tra i più indicati dalle consumatrici online.

1)Estee Lauder daywear sheer tint release advanced

Un prodotto di questa linea che va a proteggere la pelle essendo ricco di antiossidanti. Idrata la pelle, la pelle e si adatta a varie tonalità del viso. Un crema da giorno indicata per ogni tipo di pelle in grado di migliorare il trucco e di uniformare l’incarnato.

2)Charlotte Tilbury Original Unreal skin sheer glow tint

Un fondotinta in stick che si può sfumare con le dita o applicarlo con il pennello apposito. Una formula ricca di nutrienti quali collagene, vitamina E, acido ialuronico e olio ai semi di ravanello bianco che mantengono la pelle idratata fino a 24 ore.

3)Clinique moisture surge sheer tint Hydrator

Un fondotinta in crema da protezione 25 che uniforma l’incarnato e che si prende anche cura della pelle levigando e minimizzando le imperfezioni ottenendo così una pelle liscia, morbida e ben idratata.

