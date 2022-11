Furiosa è il film prequel di Mad Max: Fury Road ed è particolarmente atteso. Scopriamo insieme la trama e il cast del film, che uscirà nel 2024. La storia di una giovane Furiosa, che non sarà interpretata da Charlize Theron.

Furiosa, prequel di Mad Max: quando esce in Italia

I fan del film premio Oscar Mad Max: Fury Road si sono chiesti quando uscirà Furiosa, il film prequel che racconta la storia dell’Imperatrice, interpretata da Charlize Theron. Le riprese sono partite all’inizio del 2022 e sono ambientate in Australia. Lo ha confermato il regista dei film prequel, George Miller, durante una conferenza stampa. Per quanto riguarda la data di uscita, è stata fissata per il 24 maggio 2024. Per il momento non si conoscono ancora i dettagli sulla distribuzione della pellicola, ma dopo l’uscita nelle sale cinematografiche verrà sicuramente resa disponibile sulle piattaforme in streaming.

Mad Max: Fury Road è disponibile su Netflix, per cui anche il prequel potrebbe approdare sulla stessa piattaforma.

Furiosa: la trama del film

Il prequel di Mad Max: Fury Road torna indietro nel tempo e racconta le origini di uno dei personaggi più forti e amati del film, Furiosa. Secondo le prime informazioni, vedremo una Furiosa molto più giovane, per cui non sarà interpretata da Charlize Theron. La trama parla di una giovane Furiosa, interpretata da Anya Taylor-Joy, che viene rapita dal Luogo Verde delle Molte Madri per poi finire nelle mani di un’orda di motociclisti guidati da Dementus, il signore della guerra.

Sfrecciando nelle terre desolate, i motociclisti si imbattono nella Cittadella presieduta da Immortan Joe. Qui i due tiranni entreranno in guerra per il dominio, mentre Furiosa dovrà affrontare molti ostacoli per poter tornare a casa. Si tratta della storia che precede Mad Max: Fury Road, film osannato dalla critica, candidato a 10 premi Oscar e vincitore di 6, che ha incassato quasi 400 milioni di dollari in tutto il mondo. Per riuscire a vedere il trailer e le immagini del film bisognerà aspettare ancora un po’, ma i fan non stanno più nella pelle e non vedono l’ora di poter vedere questo nuovo capitolo così tanto atteso.

Furiosa: il cast del film

Warner Bros. Pictures ha annunciato qualche mese fa l’inizio delle riprese e la trama di Furiosa, il prequel e spin-off di Mad Max: Fury Road, film post-apocalittico diretto da George Miller nel 2015. Una pellicola davvero molto attesa, per cui si dovrà aspettare ancora un po’ di tempo, visto che l’uscita è prevista nel 2024. Il film Furiosa, diretto da George Miller, è interpretato da Anya Taylor-Joy (The Witch, Marrowbone, Glass), che vestirà i panni della giovane Furiosa, per raccontare le origini di questo amatissimo personaggio che è stato precedentemente interpretato dalla meravigliosa Charlize Theron. Nel cast saranno presenti anche Chris Hemsworth (Thor, Quella casa nel bosco), Angus Sampson (Insidious), Nathan Jones (Mad Max: Fury Road) e Tom Burke (Solo Dio perdona). La sceneggiatura è a cura dello stesso George Miller, insieme a Nico Lathouris, il co-sceneggiatore di Mad Max: Fury Road.