Premiato come uomo più sexy del mondo nel 2014, Chris Hemsworth ha dimostrato di essere più di un semplice bel ragazzo. Con numerosi ruoli di successo, l’attore è oggi ricordato per la celebre parte di Thor nella serie Marvel e non solo.

Chi è Chris Hemsworth

Christopher Hemsworth (Melbourne, 11 agosto 1983) è un attore australiano. Cresce in una piccola cittadina vicino Melbourne insieme alla madre, insegnante di inglese, il padre, amministratore nei servizi sociali e i due fratelli. Questi due, Luke e Liam, sono entrambi conosciuti per essere attori di successo come Chris.

Durante gli anni del liceo la famiglia si trasferisce e una volta diplomatosi sceglie di iscriversi alla Heatmont Secondary College. Terminato anche questo percorso di studi inizia a lavorare nel mondo della televisione ottenendo piccoli ruoli.

L’inizio della carriera di Chris Hemsworth

Esordisce nel mondo della recitazione nel 2002 quando prende parte, per qualche episodio, a “Ginevra Jones”, la serie tv fantasy su Re Artù. Successivamente appare nelle soap opera “Marshall Law” e “Neighbours”.

Il primo ruolo importante lo ottiene nel 2004 quando inizia a recitare in “Home and Away” per tre anni.

Partecipa poi all’edizione australiana di quello che in Italia è noto come “Ballando con le stelle” insieme alla ballerna Abbey Ross. Concluso questo progetto prende parte a una serie di pellicole di cui si ricordano “A Perfect Getaway – Una perfetta via di fuga” e “Cash Game – Paga o muori”.

Il successo con Thor di Chris Hemsworth

A fargli ottenere grande successo è però il ruolo di Thor nell’omonimo film di Kenneth Branagh. Per interpretare l’eroe Marvel l’attore sostiene di essersi allenato per 3 mesi con l’obiettivo di prendere 10 chili di muscoli. Chris ha interpretato questo ruolo nei film: “The Avangers”, “Thor: The Dark World”, “Avengers: Age of Ultron”, “Thor: Ragnarok”, “Avengers: Infinity War” e infine “Avengers: Endgame”.

L’attore prende inoltre parte ad altre pellicole note come “Biancaneve e il cacciatore” a fianco di Kristen Stewart, collega che ritrova anche in “Il cacciatore e la regina di ghiaccio”, spin off di cui è potagonista. Nel 2013 interpreta poi il pilota inglese James Hunt nel film “Rush” di Ron Howard e due anni dopo veste i panni di Owen Chase, protagonista della trasposizione cinematografica di “Moby Dick”.