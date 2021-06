Anche se potrebbe sembrare non vero, è proprio così. La nuova stagione della serie tv più amata dell’anno sta per tornare. Se già pochi giorni dall’uscita dalla prima stagione, i fan erano impazziti e si parlava già di un sequel, ora è finalmente certo.

Lupin 2 è prossimo all’uscita sulla piattaforma di streaming più famosa, Netflix: vediamo qui di seguito trama, personaggi e data di uscita.

Lupin 2 su Netflix: trama e personaggi

Il protagonista nella prima stagione della serie tv è Omar Sy, che interpreta Assane. Il giovane ragazzo era rimasto orfano di madre ed era emigrato con il padre dal Senegal in Francia. Ben presto però anche il padre viene a mancare in seguito all’ingiusta accusa e condanna di furto per aver rubato una collana che vale milioni di euro.

Si uccide infatti in carcere.

Il ragazzo rimane così da solo con un libro che gli aveva donato il padre: un libro sulle avventure di Arsenio Lupin, il ladro gentiluomo di Maurice Lebranc. Questo regalo gli farà da guida nell’arco della sua vita e baserà tutte le sue esperienze su questo. Ed è proprio grazie a questo che indagherà su quello che è realmente successo al padre e scoprirà la verità.

Lupin 2, Netflix: anticipazioni trama e personaggi

Se nella prima stagione Lupin deruba la famiglia Pellegrini della collana tanto preziosa e assiste al rapimento di suo figlio, nella seconda stagione cosa ci dobbiamo aspettare?

Purtroppo il trailer e le anticipazioni non possono svelarci come finirà la serie tv ma sappiamo già cosa ci dobbiamo aspettare. Ovvero una resa dei conti tra la famiglia Pellegrini, potente, ricca e il ladro gentiluomo Assane Diop, bravo e intenzionato a porre rimedio a vecchi torti.

Ma chi avrà la meglio? Il figlio del protagonista verrà salvato? E il cosiddetto Lupin si salverà o finirà nei guai? Tante sono le domande a cui vorremmo già dare una risposta ma dobbiamo aspettare ancora un po’.

Lupin 2 torna su Netflix: ecco i personaggi

Passando ai protagonisti della serie tv più seguita e attesa dell’anno, scopriamo chi sono i personaggi anche nella seconda stagione.

Troviamo ancora il talentuoso Omar Sy nei panni del protagonista Assane Diop. Se nella prima stagione, era alla ricerca della verità su come è morto suo padre e cosa gli è successo, ora nella seconda il gioco si ripete, ma questa volta è alla ricerca di suo figlio.

Poi la moglie di Assane, Claire che anche nella seconda parte vedremo divisa tra il suo amore per Assane e la responsabilità di dover proteggere lei e il figlio, anche dallo stesso padre se necessario. Dal lato opposto c’è l’amante di Assane, ovvero Juliette Pellegrini, quella con cui ha avuto una relazione complicata, ma che in realtà ha lasciato.

Abbiamo poi l’amico fidato di Assane, Benjamin Ferel, che deciderà di aiutarlo nella ricerca del figlio.

Lupin 2 su Netflix: personaggi e data di uscita

A questo punto, abbiamo scoperto cosa tratterà la seconda stagione e quali saranno i personaggi principali. Ci manca solo da sapere quando è la data di uscita. Notizia delle notizie: la nuova stagione è prevista per l’11 giugno, quindi non ci resta che aspettare con tanta ansia e guardarlo tutto d’un fiato!