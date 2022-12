La vittoria di Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca a “Ballando con le Stelle” è probabilmente una delle più discusse di tutte le edizioni dello show di Milly Carlucci.

La vincitrice ha commentato il suo percorso e le recenti polemiche mosse da Selvaggia Lucarelli riguardo la vittoria in un’intervista rilasciata a TvBlog.

Luisella Costamagna dopo la vittoria a Ballando: “Ho fatto Ballando per me stessa”

Dopo la contestata vittoria conquistata a “Ballando con le Stelle”, la giornalista Luisella Costamagna ha rilasciato a TvBlog un’intervista che è destinata a far discutere, per via soprattutto delle dichiarazioni rilasciate su Selvaggia Lucarelli.

Nell’intervista la giornalista ha ripercorso le tappe dell’esperienza vissuta all’interno dello show del sabato sera di Milly Carlucci e a tal proposito ha rivelato:

“L’obiettivo non era la vittoria. Io non faccio mai progetti a lungo termine, a maggior ragione in un ambito come questo diverso dal mio mondo. L’obiettivo era dare buona prova di me in pista e magari riuscire a conquistare il pubblico. Ho accettato questa sfida come rehab, per tornare a respirare”.

Nell’intervista rilasciata a TvBlog, Luisella Costamagna ha risposto alle numerose polemiche innescate di recente da Selvaggia Lucarelli e a tal proposito ha dichiarato:

“Non mi interessa il rapporto con Selvaggia Lucarelli. Io ho fatto Ballando per me stessa. La giuria era un corpo a sé, i cui giudizi ho sempre accettato perché erano assolutamente legittimi. Il risultato e il percorso sono stati riconosciuti da 4/5 della giuria, non capisco perché dovrei parlare del 1/5. Accetto i giudizi, ma si deve accettare che io non li commenti: lei mi ha dato zero, io le riservo zero commenti”.

Luisella Costamagna dopo Ballando con le Stelle: ecco quale sarà il suo futuro in tv

Nel corso dell’intervista rilasciata a TvBlog, Luisella Costamagna non ha parlato soltanto del suo percorso a “Ballando con le Stelle” e di Selvaggia Lucarelli, ma anche di quale sarà il suo futuro in televisione.

Dopo “Ballando con le Stelle”, la Costamagna molto probabilmente resterà in Rai e a tal proposito ecco cos’ha rivelato: