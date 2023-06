Levante ha annunciato con un video l’uscita del suo nuovo singolo e ha rivelato di essere tornata mora abbandonando i capelli biondi che avevano suscitato tante polemiche. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di saperne di più.

Levante torna mora e dice addio ai capelli biondi: “E’ la fine di un incubo”

La cantautrice e scrittrice siciliana Levante, pseudonimo di Claudia Lagona, con un video non solo ha annunciato il suo prossimo singolo ma ha anche affrontato il complesso tema dei suoi capelli con ironia, svelando di essere tornata al suo colore di origine, ovvero mora. Nel video dove annuncia il suo nuovo singolo dal titolo “Canzone d’estate“, la cantautrice si presenta con i capelli lunghi e scuri. Dopo le tante polemiche e i commenti sul cambio look pre Sanremo, quando Levante si era tinta i capelli di un biondo platino, con un video ricco di ironia la cantautrice ha deciso di tornare mora. Nel video, che potete trovare sul profilo ufficiale di Instagram di Levante, si vede la giovane cantautrice che si agita nel letto in preda a un incubo, dove di susseguono diversi personaggi tra i quali Pilar Fogliati, Valerio Lundini, Paola e Chiara, Colapesce e Dimartino e Fiorello. Ognuno di questi personaggi ha qualcosa da dire sui capelli di Levante, quella chioma biondo aranciato che la cantautrice ha sfoggiato a febbraio. L’incubo però finisce, Levante si risveglia ed è tornata al suo colore di origine, è tornata mora: “ho sognato che ero bionda ed era un disastro”.

Levante torna mora dopo le critiche e le polemiche

Del look biondo aranciato sfoggiato da Levante durante lo scorso Festival di Sanremo ne hanno parlato davvero tutti e le critiche sono state davvero tante. I fan non hanno gradito il colore scelto dalla cantante, oltre ai capelli color biondo platino sulle radici e arancioni sulle lunghezze, anche le sopracciglia decolorate non sono proprio piaciute. Queste erano state le parole di Levante per spiegare il look scelto post gravidanza e pre Sanremo: “L’ho fatto per me. Per sentirmi libera di far coincidere l’immagine alla mia attuale idea di me. Volevo un cambiamento, una rinascita, volevo aderire a quello che sentivo dentro.” I fan erano abituati a vedere Levante con la chioma mora, vederla perciò con quei capelli biondo arancione ha davvero spiazzato un pò tutti. Oltre alle critiche purtroppo ci sono stati anche numerosi insulti da parte degli haters, oltre alle tante richieste di tornare quella di prima. Levante aveva così commentato gli attacchi ricevuti: “mi spaventa il fatto che la gente, senza filtri, dica ‘sei brutta, che hai fatto? Ritorna mora, tu non sei così?’ In che senso non sono così, che ne sai tu di me? Neanche io so chi sono e a volte cambio idea repentinamente.” Levante ha continuato dicendo che tutti hanno parlato del colore dei suoi capelli più di tutti i dischi da lei venduti, dei tre romanzi scritti e di tutti i lieve che ha fatto in America, in Europa e in Italia. Alla fine comunque Levante ha deciso di usare l’ironia e di tornare mora.