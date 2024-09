L’attrice statunitense Sigourney Weaver ha ricevuto il Leone D’Oro alla carriera durante la cerimonia di apertura dell’81esima edizione del Festival del Cinema di Venezia. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, cosa ha detto l’attrice.

Sigourney Weaver, Leone d’Oro alla carriera

Nel corso della cerimonia di inaugurazione dell’81esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia, che ci è conclusa sabato scorso, 7 settembre 2024, con la vittoria del Leone d’Oro a Pedro Almodovar per il film “La stanza accanto“, la nota e amatissima attrice statunitense Sigourney Weaver ha ricevuto un importantissimo premio, ovvero il Leone d’Oro alla carriera. E’ stato il presidente della Biennale di Venezia, Pietrangelo Buttafuoco, a consegnare il premio all’attrice, che è apparsa subito visibilmente emozionata: “sono sopraffatta e grata“, ha detto. L’attrice ha poi fatto un discorso, un pò anche in italiano. Andiamo adesso a vedere insieme cosa ha detto la Weaver.

Sigourney Weaver, Leone d’Oro alla carriera: il discorso per tutte le donne forti

Come abbiamo appena visto, Sigourney Weaver è stata premiata con il Leone d’Oro alla carriera durante la cerimonia di apertura dell’81esima edizione del Festival del Cinema di Venezia. La Weaver dopo aver ritirato il premio ha fatto un lungo discorso, dedicato soprattutto alle donne. Ecco cosa ha detto l’attrice: “i miei genitori non pensavano che avrei avuto successo, pensavano che lo showbusiness mi avrebbe mangiata viva. Quando hanno visto il mio successo sono rimasti scioccati. Mi sorprende quando dicono che interpreto donne forti. Io interpreto semplicemente donne, sono loro a essere forti. Sono davvero grata del mio Leone che sarà seduto accanto a me in aereo e sulla gondola. Mio marito dovrà abituarsi ad averlo con noi sul letto.” La Weaver ha parlato anche della sua carriera, ricordando ad esempio i registi con cui ha lavorato, primo fra tutti Peter Weir, colui che l’ha fatta innamorare del mondo del cinema. Infine l’attrice ha concluso con un augurio in italiano: “In bocca al lupo, crepi il lupo e che il leone uccida il lupo”.

Sigourney Weaver, Leone d’Oro alla carriera: i ruoli più importanti

Sigourney Weaver è un’attrice statunitense, classe 1949. Ha appena ricevuto il Leone d’Oro alla carriera in occasione della cerimonia di apertura dell’81esima edizione del Festival del Cinema di Venezia. La sua carriera è decollata soprattutto dopo il ruolo di Ellen Ripley nel film cult di Ridley Scott “Alien”, ruolo che ha ripreso anche nei sequel, ovvero in “Aliens – Scontro finale”, “Alien 3” e “Alien – La clonazione”. Sigourney Weaver è stata la prima donna a ricevere una nomination agli Oscar per un film di fantascienza. Sono tantissimi i film nei quali l’abbiamo vista recitare nel corso degli anni, la ricordiamo soprattutto in “Ghostbusters”, dove ha interpretato Dana Barret e in “Avatar“, dove invece ha rivestito il ruolo della dottoressa Grace Augustine. Altri film in cui l’abbiamo vista recitare sono “Io e Annie”, “Una donna in carriera”, “Ricomincio da zero”, “Sette minuti dopo la mezzanotte”, “Quella casa nel bosco”, e “Un anno con Salinger”.