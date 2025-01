Ritorno agli anni d’oro

Le sfilate uomo per l’autunno inverno 2025-26 hanno riportato in auge influenze iconiche di decadi passate, in particolare gli anni della Old Hollywood, gli Ottanta e i Novanta. Questi periodi storici, ricchi di stile e innovazione, continuano a ispirare i designer e i make-up artist, creando un ponte tra il passato e il presente. La selezione di look presentata è caratterizzata da un’estetica genderless, che invita tutti a esplorare la propria identità attraverso la moda e il trucco.

Make-up audace e innovativo

Tra le tendenze più interessanti emerse dalle passerelle, spicca un trucco occhi che ricorda una lacrima, realizzato con un eyeliner rigorosamente nero. Questo dettaglio audace attira l’attenzione e si sposa perfettamente con un rossetto rosa antico intenso, mentre la base viso rimane luminosa ma non eccessiva. I look sono stati creati da talentuosi make-up artist come Michele Magnani per MAC Cosmetics, che hanno saputo catturare l’essenza di un’eleganza senza tempo.

Capelli: volume e texture

Per quanto riguarda i capelli, la tendenza è chiara: volume e texture sono fondamentali. I look destrutturati e punk, come quelli presentati da Magliano, utilizzano prodotti come i salt spray per ottenere un finish matt e corpose lunghezze. La frangia, in tutte le sue varianti, è la vera protagonista, indossata sia da uomini che da donne, abbinata a tagli corti e moderni. Questo stile versatile si adatta a diverse forme di viso e tipologie di capelli, rendendolo accessibile a tutti.

Riga laterale e finish wet

Un’altra tendenza che ha catturato l’attenzione è la riga laterale, che conferisce un aspetto elegante e raffinato. I look presentati da Dhruv Kapoor, Emporio Armani e Dolce&Gabbana hanno mostrato come ottenere un finish wet, utilizzando una combinazione di acqua e mousse per capelli. Questo effetto bagnato è perfetto per chi desidera un look sofisticato e contemporaneo, senza rinunciare alla freschezza.

Sopracciglia e trucco bold

Infine, le sopracciglia decolorate sono un’altra novità che ha fatto il suo ingresso nelle sfilate. Questo trucco, che quasi cancella le sopracciglia dal volto, è abbinato a un trucco occhi bold, come un eyeliner nero o smokey eyes, e a un rossetto nude o rosso audace. Questa combinazione crea un look morbido e sofisticato, perfetto per chi ama osare con il trucco.