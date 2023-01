Non solo giacche: il piumino diventa il protagonista anche delle scarpe. Si chiamano puffer shoes e sono la tendenza dell’inverno 2023: stivaletti, slippers e slip-on, le scarpe puffer stanno lentamente conquistando il fashion world.

Puffer shoes: quando il piumino diventa tendenza

Ripararsi dal freddo durante la stagione invernale è d’obbligo. Il corpo necessita calore, così come i piedi, da tenere sempre al caldo e avvolti in comode calzature. Accanto ai tanto amati UGG, che nel 2023 arrivano nella versione extra mini e nella versione tazz, si aggiungono anche le puffer shoes, chiamate anche, più semplicemente, scarpe di piumino.

Sì, avete capito bene, le puffer shoes riprendono la texture tipica del piumino e proprio per tale motivo sono morbide, avvolgenti, riparano dall’acqua e dal freddo e, ovviamente, sono anche molto comode.

Esteticamente parlando, le puffer shoes potrebbero non conquistare l’occhio di tutti e di tutte, ma quando una tendenza comincia a fare il suo corso nel mondo, l’occhio comincerà spontaneamente ad abituarcisi.

I miglior brand delle scarpe puffer

Le puffer shoes sono state confermate la tendenza ufficiale dell’inverno 2023. Star come Hailey Bieber (che di tendenze ne sa decisamente qualcosa), hanno scelto di avere in cabina armadio un paio di scarpe puffer.

Tra i brand maggiormente in voga c’è senza ombra di dubbio The North Face, che propone un paio di puffer shoes modello pantofola imbottita realizzata in materiale tecnico. Inizialmente dedicata agli sport outdoor, le pantofole puffer di The North Face hanno scalato la classifica delle tendenze aggiudicandosi il primo posto assoluto in fatto di moda e, seguendo sempre miss Bieber, di street style. Il prezzo delle puffer shoes di The North Face è pari a 65 €.

Quelle di The North Face sono una vero must have per l’inverno 2023, ma le puffer shoes hanno conquistato numerosi altri brand, tra cui Nike, Puma, Adidas e UGG, ovviamente. Il modello puffer proposto da Nike è decisamente più high cost rispetto a quello di The North Face; le Chaussures Offline Pack (questo è il nome tecnico) hanno un prezzo pari a 259 €. Sono grigio-chiare, abbastanza massicce e non di tessuto tecnico: meno puffer e più fashion.

Il modello puffer proposto da Puma, invece, è stato galeotto per la meravigliosa Hailey Bieber: la modella, infatti, ha scelto Puma come brand per le sue scarpe piumino. Il prezzo è accessibile, si va infatti da 31,50 €, ai 42 € o poco più, a seconda del sito in cui si decide di acquistare.

Adidas propone una versione total black con strisce bianche e una versione total white con strisce nere. Le puffer shoes del brand sono morbide e stilose; il loro prezzo pieno è pari a 75 €.

Infine, ma non per importanza, UGG: il brand australiano propone un modello più alto, simile ai dopo sci, per intenderci, e un modello più basso, tipico del modello puffer in tendenza per il 2023. Il modello più alto ha un prezzo pari a circa 220 $, mentre il modello basso ha un prezzo che varia dai 150 $ ai 100 $, a seconda delle caratteristiche estetiche e tecniche.

Le puffer shoes si adattano a ogni tipo di stile, ma sicuramente quello street, magari con un paio di jeans baggy, maglioncino di lana e cappotto oversize, è uno dei più fashion del momento. Tolto lo scenario innevato, ovviamente.